Le Classique

PSG 'petardom' protiv Marseillea preuzeo vrh ljestvice i ostvario najveću pobjedu u derbijima

Ligue 1 - Paris St Germain v Olympique de Marseille
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.02.2026.
u 00:17

U derbiju 21. kola francuskog nogometnog prvenstva Paris ⁠Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio ​Marseille sa 5-0 vrativši se na vrh ljestvice. Aktualni europski i francuski prvak pružio je sjajnu predstavu u najvećem derbiju francuskog nogometa. Najuvjerljivija je to pobjeda nekog kluba u povijesti "Le Classiquea". Do sada je PSG držao rekord s dvije pobjede po 5-1.

Domaćin je poveo u 12. minuti golom Ousmanea Dembelea, a isti je igrač u 38. minuti "podebljao" vodstvo PSG-a. U 65. minuti je Facundo Medina zabio autogol, a smo tri minute kasnije Kviča Kvaratškhelia je pogodio za 4-0. Konačnih 5-0 postavio je Kang-In Lee u 74. minuti.

U ranije odigranom susretu Nica i Monaco su remizirali bez golova, baš kao i Auxerre i Paris. Angers je golom Liliana Raolisoa u 89. minuti porazio Toulouse, dok je Le havre sa 21- bio bolji od Strasbourga. Za domaćine su strijelci bili Stephan Zagadou (26) i Issa Soumare (54), dok je za goste zabio Martial Godo (36).

PSG se ovom pobjedom vratio na vrh ljestivce sa 51 bodom, Lens na drugom mjestu ima dva boda manje, treći je Lyon sa 42 boda, dok je OM četvrti sa 39 bodova.

