Španjolski divovi grcaju u dugovima, no spremaju kupnju od 100 milijuna eura!

Barcelona planira smion potez i dovođenje kapetana Tottenhama Cristiana Romera, koji je spreman završiti svoju priču u Londonu na kraju ove sezone. Dvadesetsedmogodišnji stoper ostavio je frustrirajući dojam usred katastrofalne forme Spursa u Premier ligi pod vodstvom Thomasa Franka, a zadnjem je kolu dobio crveni karton u porazu 0:2 protiv Manchester Uniteda.

Romero je nedavno uputio prikrivenu kritiku Tottenhamovoj hijerarhiji zbog toga što nisu doveli odgovarajuća pojačanja u siječanjskom prelaznom roku, a sada izvješća sugeriraju da želi prihvatiti novi izazov nakon ove sezone. Prema španjolskom Estadio Deportivu, Barcelona i Atletico Madrid ozbiljno razmišljaju o kupnji Romera ovog ljeta. Branič će imati 'vrlo naporno ljeto' i vjerojatno će 'uključivati ​​prelazak u La Ligu', prema izvješćima iz Španjolske. Barcelona želi proširiti svoje opcije na poziciji središnjeg braniča, dok je Diego Simeone 'najveći zagovornik' Romerovog dovođenja u Atletico.

Real Madrid se također uvelike povezivao s Romerom posljednjih mjeseci. Romerov ugovor s Tottenhamom traje do 2029. godine, igrač je prošlog ljeta potpisao produženje, a londonski klub bi bez sumnje tražio veliku naknadu za njegov potpis. Međutim, Spursi apsolutno nemaju namjeru pustiti svog kapetana da ode jeftino. Razumijemo da će Tottenham tražiti značajnu naknadu, s prethodnim predloženim procjenama koje se kreću i do stotinjak milijuna eura. To bi bila rekordna naknada plaćena za argentinskog braniča, s obzirom na to da Lisandro Martinez trenutačno drži taj status nakon što je prešao iz Ajaxa u Manchester United za 66 milijuna eura u ljeto 2022.

Financijske poteškoće Barcelone svima su dobro poznate, pa bi vjerojatno trebali ostvariti neke značajne prodaje prije nego što si mogu priuštiti potpisivanje Romera. Atletico bi također morao prvo morati prodati zvijezde, i to je jedan od razloga zašto bi prodaja Juliana Alvareza Arsenalu ili Chelseaju za visoki iznos mogla imati smisla. Romero je ove sezone za Tottenham odigrao 21 utakmicu u Premier ligi, postigavši ​​četiri pogotka, tako da bi ga bilo vrlo teško zamijeniti ako ode ovog ljeta. No, s obzirom na to da su barem dva europska velikana u igri, očekuju se ponude u nadolazećim mjesecima.