FOTO Brončani malonogometaši se vratili u Hrvatsku: Pogledajte scene sa skromnog dočeka
Hrvatska malonogometna reprezentacija jučer je osvojila svoju prvu medalju na velikim natjecanjima. Naši reprezentativci u futsalu bili su bolji od Francuske u utakmici za treće mjesto nakon izvođenja šesteraca sa šest pet. U regularnom vremenu bilo je 5:5.
Hrvatski reprezentativci danas su se vratili u Veliku Goricu gdje ih nije dočekala vojska navijača kao što je to primjerice bilo u slučaju rukometaša koje je u tri ujutro na aerodromu u Gorici dočekalo nekoliko stotina obožavatelja. Ipak, nešto se ljudi skupilo, a reprezentativci su stigli vidno sretni i nasmijani.
- Ja bih se vratio 30 dana unazad gledati te dečke i stožer i igrače kako osobne ambicije ostavljaju po strani. Jedan timski rad, jedno zajedništvo i u principu to su ljudi prepoznali. Tu vjeru i to zajedništvo i to su došli podijeliti s nama, to je ključ svega - rekao je na dočeku izbornik Marinko Mavrović.