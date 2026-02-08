Parma pobijedila Bolognu, Hrvati ostali bez nastupa

Nogometaši Parme pobijedili su u gostima Bolognu s 1-0 u 24. kolu talijanske Serie A.
Pobjednički gol postigao je Argentinac Cristian Ordonez u petoj minuti sudačke nadoknade.
Obje momčadi završile su utakmicu s igračem manje. Prvo je Bolognin Tomaso Pobega dobio izravni crveni karton u 18. minuti, dok je Parmin Mariano Troilo dobio drugi žuti karton u 79. minuti.
Parma je na 14. mjestu s 26 bodova, dok je Bologna na 10. poziciji s četiri boda više.
Nikola Moro je ostao na klupi Bologne, a Matija Frigan je na listi ozlijeđenih kod Parme.
