Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

Parma pobijedila Bolognu, Hrvati ostali bez nastupa

Serie A - Napoli v Parma
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.02.2026.
u 15:47

Parma je na 14. mjestu s 26 bodova, dok je Bologna na 10. poziciji s četiri boda više

Nogometaši Parme pobijedili su u gostima Bolognu s 1-0 u 24. kolu talijanske Serie A.

Pobjednički gol postigao je Argentinac Cristian Ordonez u petoj minuti sudačke nadoknade.

Obje momčadi završile su utakmicu s igračem manje. Prvo je Bolognin Tomaso Pobega dobio izravni crveni karton u 18. minuti, dok je Parmin Mariano Troilo dobio drugi žuti karton u 79. minuti.

Parma je na 14. mjestu s 26 bodova, dok je Bologna na 10. poziciji s četiri boda više.

Nikola Moro je ostao na klupi Bologne, a Matija Frigan je na listi ozlijeđenih kod Parme.
Ključne riječi
Nikola Moro Matija Frigan Parma Bologna Serie A

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!