Parma pobijedila Bolognu, Hrvati ostali bez nastupa

Nogometaši Parme pobijedili su u gostima Bolognu s 1-0 u 24. kolu talijanske Serie A.

Pobjednički gol postigao je Argentinac Cristian Ordonez u petoj minuti sudačke nadoknade.

Obje momčadi završile su utakmicu s igračem manje. Prvo je Bolognin Tomaso Pobega dobio izravni crveni karton u 18. minuti, dok je Parmin Mariano Troilo dobio drugi žuti karton u 79. minuti.

Parma je na 14. mjestu s 26 bodova, dok je Bologna na 10. poziciji s četiri boda više.

Nikola Moro je ostao na klupi Bologne, a Matija Frigan je na listi ozlijeđenih kod Parme.