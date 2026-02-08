Naši Portali
Navijači Dinama: Izgubio uzalud sat i pol života, bolje da sam gledao Ljubav je na selu, katastrofa

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
08.02.2026.
u 21:48

Dinamo je s Rijekom odigrao 0:0, ima pet bodova više od Hajduka, ali plavi navijači su izrazito nezadovoljni

Bod kojeg je Dinama osvojio na Rujevici u susretu koji je završio 0:0 nikako nije zadovoljio navijače plavih, a još im više smeta način na koji je Dinamo odigrao tu utakmicu pa su na društvenim mrežama bili vrlo kritični:

Ode sat i pol vremena života uzalud, bolje da sam gledao Ljubav je na selu... - napisao je jedan, a drugi se nadovezao:

- Bit će teško reći tko je danas bio najgori igrač. Svi su podjednako loši.

Ima i kritika na strane igrače u redovima Dinama:

- Utakmica katastrofa. Svaki drugoligaš bi bolje odigrao. Traljavo, traljavo. Kakva je to HNL liga gdje 80 posto igraju stranci koji su došli učiti igrati.

I nastavljaju navijači s kritikama:

- Ne vidim svrhu uvođenja Topića i Solde. Svaka čast što su mladi, ali realno nema ništa od njih. Sve lopte izgubili...

- Dugo nisam gledao dosadniju utakmicu.

- Loše, jedino Zajc i Stojke što su pokušavali i onda trener izvadi Zajca i uvodi Soldu.. Beljo, Hoxha, Bakrar užas, nema tko gola dati.

- Nismo osvojili bod, već smo izgubili dva. Nikad lošija Rijeka, a mi s najvećim proračunom u ligi. Palac dolje

- Treba reći Vidoviću i Stojkoviću da igraju skupa, a ne jedan protiv drugoga.

- Bakrar je za Topića TV u boji.

- Trećeligaški nogomet, negledljivo.
Rijeka Dinamo

NI
niko63
22:02 08.02.2026.

Beljo izgleda kao da ga netko puškom tjera da igra, strašno. Dinamo svaku utakmicu izgleda sve gore i gore, do kada?

