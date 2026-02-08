Navijači Dinama: Izgubio uzalud sat i pol života, bolje da sam gledao Ljubav je na selu, katastrofa

Bod kojeg je Dinama osvojio na Rujevici u susretu koji je završio 0:0 nikako nije zadovoljio navijače plavih, a još im više smeta način na koji je Dinamo odigrao tu utakmicu pa su na društvenim mrežama bili vrlo kritični:
- Ode sat i pol vremena života uzalud, bolje da sam gledao Ljubav je na selu... - napisao je jedan, a drugi se nadovezao:
- Bit će teško reći tko je danas bio najgori igrač. Svi su podjednako loši.
Ima i kritika na strane igrače u redovima Dinama:
- Utakmica katastrofa. Svaki drugoligaš bi bolje odigrao. Traljavo, traljavo. Kakva je to HNL liga gdje 80 posto igraju stranci koji su došli učiti igrati.
I nastavljaju navijači s kritikama:
- Ne vidim svrhu uvođenja Topića i Solde. Svaka čast što su mladi, ali realno nema ništa od njih. Sve lopte izgubili...
- Dugo nisam gledao dosadniju utakmicu.
- Loše, jedino Zajc i Stojke što su pokušavali i onda trener izvadi Zajca i uvodi Soldu.. Beljo, Hoxha, Bakrar užas, nema tko gola dati.
- Nismo osvojili bod, već smo izgubili dva. Nikad lošija Rijeka, a mi s najvećim proračunom u ligi. Palac dolje
- Treba reći Vidoviću i Stojkoviću da igraju skupa, a ne jedan protiv drugoga.
- Bakrar je za Topića TV u boji.
- Trećeligaški nogomet, negledljivo.
Beljo izgleda kao da ga netko puškom tjera da igra, strašno. Dinamo svaku utakmicu izgleda sve gore i gore, do kada?