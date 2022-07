Svjetski prvak Carlsen osvojio zagrebački turnir, Šarić deseti

Pobjedom svjetskog prvaka Magnusa Carlsena završeno je treće izdanje zagrebačkog tunira Grand Chess Toura. Norvežanin je svoju pobjedu osigurao dvije runde prije posljednjeg kola pa si je mogao priuštiti i poraz u posljednjem kolu i to protiv najboljeg hrvatskog šahista Ivana Šarića.

Nakon trodnevnog turnira u ubrzanom (rapid) šahu u vodstvu je, sa 12 bodova, bio 23-godišnji nizozemski velemajstor Jorden Van Foreest koji je na koncu završio kao šestoplasirani jer je u brzopoteznom dijelu turnira (blitz) osvojio sam sedam bodova. No, zato se u posljednja dva dana, u blitzu, nametnuo Carlsen koji je kazao:

- U rapidu nisam bio dobar, no imao sam sreće da nitko nije imao superiorne izvedbe pa mi nitko nije bitno bodovno umaknuo. Posljednje dvije partije u blitzu sam izgubio, protiv Firouzje i Šarića, i šteta je što je završilo tako no bio sam jako umoran. Uostalom, već sam bio turnirski pobjednik pa me to nije skupo stajalo.

No, zato je s tim rasterećenjem u situaciju da ga pobijedi došao naš Ivan Šarić koji je protiv svjetskog prvaka odigrao jednu od najboljih partija u blitz dijelu turnira.

- Drago mi je da sam turnir završio s pobjedom i to dosta uvjerljivom. Sveukupno sam imao puno propuštenih prilika i bacio sam u vjetar četiri do pet bodova. No, nije to slučajno jer suparnici su stvarali pritisak tijekom partije pa sam tako trošio dosta vremena a kada bih ostao na posljednjim sekundama onda sam radio velike pogreške. Kada ostanete na par sekundi onda je toliki vremenski pritisak da ponekad jednostavno ne vidite ništa.

Nakon 45 partija u ubrzanom šahu (22 pobjede, 23 remija) i 90 partija u brzopoteznom šahu (65 pobjeda, 25 remija) drugo mjesto podijelila su dvojica Francuza, najmlađi sudionik turnira, 19-godišnji Alireza Firouzja i Maxime Vachier-Lagrave, inače aktualni svjetski prvak u brzopoteznom šahu i lanjski pobjednik ovog turnira.

Uz Vachier-Lagravea najviše bodova u brzopoteznom dijelu turnira (12) osvojio je i službeni izazivač svjetskog prvaka Rus Jan Nepomnijaši koji je, ukupno, podijelio četvrto mjesto sa američkim Filipincem Wesleyjem Soom. A dotični gospodin je, nakon zagrebačkog turnira, vodeći u ukupnom poretku Grand Chess Toura sa 22,5 boda ispred Vachier-Lagravea i Amerikanca Aroniana koji imaju po 19 bodova. Zadovoljan time So je nahvalio hrvatske organizatore koje su predvodili predsjednik Organizacijskog odbora Marin Marušić i direktor turnira Zlatko Klarić, ali i Gari Kasparov, čovjek koji je ovaj turnir doveo u Zagreb:

- Organizacija turnira bila je fanstastična. Grand Chess Tour igram od 2016. godine i ovo je jedan od najbolje organiziranih turnira u seriji. Rekao bih da je jedan od najkomofornijih jer se sve odvija u hotelu što je, uz ovakve vrućine vani, bilo prilično značajno. Imali smo tri obroka dnevno, mogli smo između partija otići do sobe. Publika je bila disciplinirana, vrlo tiha, a navijači su bili fantastični, pljeskali su nam nakon svake partije. Igrao sam na ovom turniru prije tri godine no ove godine je bilo puno bolje.

Kompletan poredak zagrebačkog turnira izgleda ovako: 1. Carlsen 22,5 bodova, 2. Vachier-Lagrave i Firouzja po 22, 4. Nepomnijaši i So po 21, 6. Van Foreest 19, 7. Dominguez i Mamedijarov po 15, 9. Topalov 12, 10. Šarić 10,5 bodova.

Pobjedniku turnira pripala je glavna nagrada od 40 tisuća USD, Vachier-Lagrave i Firouzja su osvojili po 27,5 gisuća USD, Nepomnijašu i Sou je pripalo po 17,5 tisuća USD a šestoplasirani Van Foreest kući se vraća sa 11 tisuća USD. Azerbajdžanac Mamedijarov i američki Kubanac Dominguez na račun će staviti po 9,5 tisuća USD, Topalov će u svoju Bugarsku sa osam tisuća USD a naš Ivan Šarić morat će se zadovoljiti s "utješnih" sedam tisuća američkih dolara.