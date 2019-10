Svjetski mediji: Zvonimir Boban u Milan dovodi Hrvata

Talijanski i britanski mediji ponovno su se raspisali o mogućim transferima Liverpoolova stopera Dejana Lovrena (30) i Juventusova napadača Marija Mandžukića (33). I dok bi Lovren mogao preseliti iz Engleske u Italiju, Mandžukić bi mogao krenuti u suprotnom smjeru.

Roma i AC Milan su u ljetnom prijelaznom roku pokušali dovesti Lovrena, ali je transfer propao. Trener Liverpoola Juergen Klopp uspio je zadržati Lovrena na Anfieldu unatoč tome što je hrvatski stoper izgubio mjesto u početnoj postavi. Uz neprikosnovenog Virgila van Dijka na stoperskoj poziciji većinu utakmica je odigrao Joel Matip. No, duga i naporna sezona za sobom nosi brojne ozljede, pa je trenutno izvan stroja Matip. To je Lovrena početkom listopada vratilo u udarnu postavu Liverpoola.



AC Milan, koji u ljeto nije uspio dovesti Lovrena, spreman je ponovno krenuti u lov na hrvatskog reprezentativca, jer je očito da se Mattia Caldara, koji ima puno problema sa ozljedama, neće uskoro vratiti na travnjak. Caldara je u ljeto 2018. prešao iz Juventusa u AC Milan, koji je za njega platio 35 milijuna eura odštete. No, zbog ozljeda nije uopće zaigrao za "rossonere". Prvo je ozlijedio Ahilovu tetivu, a potom i koljeno.

Milanu, čiji je sportski direktor Zvone Boban, dobro bi došao iskusan stoper, jer je trenutna situacija jako loša. U devet kola talijanskog prvenstva "rossoneri" su ostvarili samo tri pobjede i nalaze se na 13. mjestu prvenstvene ljestvice.

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer pokušao je u završnici ljetnog prijelaznog roka dovesti Mandžukića, ali ni taj transfer nije uspio. Prema pisanju britanskih i talijanskih medija, Solskjaer i dalje inzistira na dovođenju Mandžukića, a sada se zna i visina odštete koju traži Juventus, a to je 5,3 milijuna eura. Mediji navode kako su već počeli pregovori Manchester Uniteda i Juvea, a za dolazak hrvatskog napadača zainteresirana je i Sevilla.

I dok trener Liverpoola Juergen Klopp nije sklon prodaji Lovrena, talijanski prvak Juventus želi se riješiti Marija Mandžukića, na kojeg trener Maurizio Sarri uopće ne računa, pa ga nema niti na klupi za pričuve.