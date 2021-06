Svjetske zvijezde nezadovoljne zbog nepravde prema Hrvatskoj: 'To je smiješno'

Nakon remija Hrvatske na Euru, puno se govori o jedanaestercu koji su Česi pretvorili u gol u 37. minuti.

Lovren je tada u skoku udario Schicka, a o svemu se oglasio naš reprezentativac.

- Penal? Kako ne bih bio razočaran zbog toga? Schicka nisam uopće mogao vidjeti. Išao sam na loptu i to je prirodna pozicija mojih ruku. Tako skačem cijeli život i tako sam naučio. Da skačem kao svijeća bez ruku? To je nemoguće! - rekao je Lovren za HRT i dodao:

- Većina ljudi govori da nije i ja se slažem. Ni sudac nije to vidio. Da nije bilo VAR-a, ne bi to bilo. Što je, tu je. Ne mogu to ispraviti, idemo dalje.

I slavni engleski nogometaši smatraju da je Hrvatska danas oštećena. Na Twitteru se javio Gary Linker.

"Ohrabrujuće je vidjeti da je VAR jednako smiješan i u drugim natjecanjima. Nije jedanaesterac", napisao je Lineker na Twitteru.

A s njim se slaže i bivši branič Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Rio Ferdinand.

"Mislim da ovo nije jedanaesterac. Obojica su bili u skoku i imali ruke u zraku. Lovren nije imao namjeru ozlijediti svog protivnika", rekao je Ferdinand za BBC.

