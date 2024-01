Svijet oplakuje gubitak Franza Beckenbauera: 'Zauvijek ćeš ostati svjetlo koje blista'

IKONA UNITEDA

FOTO Legendarni nogometaš Uniteda danas je potpuno neprepoznatljiv. Postao je viralan u Engleskoj

McClaira je u igračkim danima krasila kratka smeđa kosa i obrijano lice. No, sve to je zamijenila sadašnja duga sijeda kosa i sijeda brada. No, nije samo izgled razlog zbog kojeg je Brian McClair postao viralan posljednjih dana u Velikoj Britaniji.