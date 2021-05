Švicarac koji obožava Dinamo i život u Zagrebu ključan je za novi trofej

U sezoni koja je bila turbulentna u Dinamu, u kojoj su se mijenjali treneri, Dinamo je na kraju osvojio dvostruku krunu. Marija Cvitanovića naslijedio je Nikola Jurčević, a pred kraj sezone stigao je i Nenad Bjelica. I u toj sezoni plavi su osigurali naslov, a onda u finalu kupa na klupi plavih bio Bjelica.

U teškoj i neizvjesnoj utakmici u Vinkovcima, u kojima je bilo i problema s navijačima Dinama i Hajduka, plavi su slavili s 1:0. I te 2018. godine Dinamo je osvojio svoj zadnji kup. U sezoni nakon toga u finalu su poraženi od Rijeke u Puli s 1:3, prošle sezone opet je slavila Rijeka, koja je bila bolja od Lokomotive, a plave su Riječani izbacili ranije.

I u tom posljednjem slavlju, junak je bio Mario Gavranović, on je bio taj koji je u 55. minuti susreta u Vinkovcima pogodio mrežu Dante Stipice.

Mario Gavranović sada ima novu priliku podignuti Rabuzinovo Sunce. Vjerujemo da će mu trener Damir Krznar dati priliku iako je sad spreman za utakmice i Bruno Petković. No, Gavranović je očito potpuno zdrav jer u nedjeljnom srazu s Goricom odigrao je svih 90 minuta. Ma nije ih samo odigrao, zabio je sva tri pogotka u toj 3:0 pobjedi, bio je najbolji igrač Dinama.

– Mislili smo ga ranije izvaditi i poštedjeti, ali odustali smo kad smo vidjeli kako mu dobro ide – ustvrdio je nakon pobjede u Gorici Krznar.

Ipak je uveo u toj utakmici i Petkovića, pa su zajedno igrali Petko i Gavro. I to je izgledalo jako dobro, Petković se ionako voli izvlačiti, vraćati po loptu, a sjajno razigrava i nije nemoguće da Krznar krene s tom opcijom u današnji finale kupa protiv Istre.

Njih su dvojica odigrala sjajnu akciju, duplim pasom su izigrali obranu Gorice kod postizanja tog trećeg pogotka. No, ako i ne budu krenuli zajedno u finale, očekivati je da će obojica dobiti po dio utakmice, obojica zaslužuju igrati.

Gavranović je u ligi postigao 17 pogodaka ove sezone, tome je dodao jedan u Europi (u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv Flore), najbolji je strijelac Dinama u HNL utakmicama, ima jedan više od Oršića. No, Gavranović je imao puno manju minutažu, igrao je 1670 u HNL, a Oršić 2492 minute.

Očito je Dinamo jako dobro ocijenio da treba vratiti Gavranovića. Naime, on je ljetos već otišao, pozdravio se, a onda su u Maksimiru shvatili da takvog napadača teško mogu pronaći, pročitali su Gavranovićeve izjave, u kojima je biranim riječima govorio o plavima, o tome da je uvijek bio uz Dinamo. I jedan poziv bio je dovoljan, Gavranović se ekspresno vratio, a vratio se i pogocima. Njemu prilagodba nije trebala, u Maksimiru je ‘doma’ i stoga ne čudi tih 18 pogodaka za plave u ovoj sezoni.

– Nije bilo dugih razgovora, volim Dinamo, meni i mojoj obitelji lijepo je u Zagrebu – rekao je nakon što se vratio u Dinamo i te riječi uvijek ponavlja.

Donedavno se mučio s ozljedom, propustio utakmice još od 1:1 sa Šibenikom, da bi se počeo vraćati u 5:1 pobjedi kod Rijeke, a pogocima se vratio u Gorici s ta spomenuta tri komada.

Rekli su nam u Dinamu da je Gavranović izuzetno jako radio nakon ozljede, želio je što prije ući u pravu formu, vratiti se na travnjak. Jer, i pred njim je Europsko prvenstvo, dosad je bio stalno u momčadi izbornika Petkovića i sad želi igrati na Euru, a dobre partije i pogoci najbolja su preporuka.

Za Dinamo će to biti pomalo otegotna okolnost za novu sezonu, Petković će biti na Euru s našom reprezentacijom, Gavranović sa Švicarskom, a već početkom srpnja počinju kvalifikacije za Ligu prvaka. No, Gavranoviću je jako stalo i do Dinama, već je najavio da će nakon Eura samo nakratko obići obitelj u Švicarskoj i bez duljeg se odmora priključiti Dinamu u pokušaju da napravi još jednu sjajnu europsku sezonu. A njegove dosadašnje u Dinamu nisu bile nimalo loše, ovo mu je već četvrti naslov prvaka, ima i jedan kup s plavima. I Dinamo je klub u kojem je odigrao najviše utakmica tijekom svoje karijere, stigao je do brojke od 125, za Zürich je odigrao 110, za Rijeku 80... U Dinamu ‘snimaju’ i nove napadače, doista im treba još jedan, ali Gavro je taj koji bi trebao ostati, još puno može dati. Pa tek mu je 31 godina!

No, sad je ipak naglasak na današnjem finalu kupa.

Mario Gavranović je u nedjelju isprobao travnjak u Velikoj Gorici i očito mu dobro ‘leži’ s obzirom na tri postignuta pogotka, a motiva mu neće nedostajati, njemu ih nikad ne fali.