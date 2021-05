Trener Dinama upozorava uoči finala: Mogu dobro iskoristiti naše pogreške

Dinamov trener Damir Krznar u utorak je ocijenio kako ih protiv Istre 1961 u finalu Hrvatskog nogometnog kupa čeka rovovska bitka, te da maksimalno respektiraju svog protivnika iako se on bori za ostanak u Prvoj ligi.

"Obje utakmice u Puli su bile izuzetno neizvjesne i teške, čak i ova zadnja u Zagrebu koju smo dobili 1-0. To će nam dobro doći za pripremu finala. Čeka nas rovovska bitka, Istra je izuzetno organizirana u defenzivnom bloku, ima brze igrače koji mogu dobro odraditi kontranapad i iskoristiti naše pogreške", izjavio je Krznar i dodao:

"To što se Istra grčevito bori za ostanak u Prvoj ligi neće utjecati na njihove igrače, jer ovo je za njih povijesni doseg. U finale Kupa ne dolazi se slučajno, a Istra je to zavrijedila fenomenalnom partijom u polufinalu protiv Rijeke. To je utakmica za trofej i siguran sam da će je odigrati fanatično".



Iako dominira u domaćem prvenstvu, Dinamo je zadnji puta osvojio kup u sezoni 2017–18.

"Dvije sezone smo bez Rabuzinovog sunca, a u četiri godine samo jednom je osvojen kup. Nismo time zadovoljni i ovo je prilika da taj trofej vratimo u naše vitrine. Vjerujem da su svi igrači spremni i jedva čekaju, ovo je utakmica za trofej. Također, vjerujem da ćemo ga osvojiti, ali to neće biti jednostavna utakmica", rekao je Dinamov trener.

Finale se igra u srijedu (20:00 sati) na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici, gdje je Dinamo u nedjelju hat-trickom Gavranovića pobijedio domaćina Goricu s 3-0.

"U Gorici smo igrali u kombiniranom sastavu kako bi finale kupa svi dočekali odmorni. Također, osjetili smo teren u Gorici, koji je fantastičan. Dobar i brz teren, to je ono što nama odgovara", dodao je Krznar.