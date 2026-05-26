Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON PET PORAZA

Ante Budimir ostao bez trenera, klub mu uručio otkaz

LaLiga - Osasuna v FC Barcelona
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 16:00

"Osasuna i Lisci razilaze se na svojim putovima. Klub želi zahvaliti talijanskom treneru na predanosti, trudu i angažmanu pokazanima u sezoni u kojoj je vodio sastav, kao i na izvrsnom odnosu prema članovima, navijačima, upravnom odboru i zaposlenicima tijekom ovog razdoblja", priopćio je klub iz grada Pamplone.

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, smijenila je trenera Alessija Liscija (40) nakon pet poraza zaredom u završnici sezone.

"Osasuna i Lisci razilaze se na svojim putovima. Klub želi zahvaliti talijanskom treneru na predanosti, trudu i angažmanu pokazanima u sezoni u kojoj je vodio sastav, kao i na izvrsnom odnosu prema članovima, navijačima, upravnom odboru i zaposlenicima tijekom ovog razdoblja", priopćio je klub iz grada Pamplone.

Lisci je godinu dana proveo na klupi Osasune s kojom je zauzeo 17. mjesto, jedno iznad zone ispadanja. Prije mjesec dana se momčad borila za poziciju koja bi ju odvela u europsku Konferencijsku ligu, ali uslijed serije poraza i bodovne izjednačenosti u donjem dijelu tablice, strepila je za opstanak u zadnjem kolu.

To je njen najslabiji rezultat od kada je u listopadu 2020. došao Budimir (34) iz Mallorce. Dosad je njen najlošiji rezultat bilo 11. mjesto, a najbolje 7. tijekom tog razdoblja.

Hrvatski reprezentativac je završio sezonu kao treći strijelac španjolskog prvenstva sa 17 pogodaka. Ispred njega su Vedat Muriqui iz Mallorce s 23 i Kylian Mbappe iz Real Madrida sa 25 golova.

Zasad je nepoznato tko će zamijeniti Liscija na klupi Osasune. On je prije godinu dana došao na El Sadar nakon što je bio uspio s drugoligašem Mirandesom ući u finale doigravanja za prvu ligu, a nakon što je Vicente Moreno odlučio napustiti Osasunu.
Ključne riječi
Osasuna Ante Budimir

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
16:37 26.05.2026.

Majer, Modric, Budimir....taman na novom stadionu.. ma ja samo onako pisem malo, tko zna

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!