Trofej Svjetskog prvenstva stigao u Toronto

Na putu po Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, trofej Svjetskog nogometnog prvenstva stigao je u centar Toronta, jednog od gradova domaćina nadolazećeg World Cupa.

Do početka 23. izdanja World Cupa, pobjednički trofej će obići 38 postaja diljem Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu i svih 16 gradova domaćina.

Događaj je dio globalne kampanje FIFA-Coca-Cola koja se zaustavlja u gradovima diljem svijeta, pružajući navijačima priliku da uživo vide trofej.

Tijekom 71 dana sjevernoameričke turneje, originalni trofej Svjetskog prvenstva putuje od obale do obale, nudeći navijačima nezaboravna iskustva i ekskluzivan pristup najikoničnijem simbolu globalnog sporta.

Jedna od postaja je i Toronto, grad u kojem će hrvatska reprezetacija 23. lipnja odmjeriti snage s Panamom.

Pokal je predstavljen na trgu Nathan Phillips, a prisutna je bila i gradonačelnica Olivia Chow, brojni gradski vijećnici, predstavnici FIFA-e i stotine navijača.

"Toronto je istinski ponosan što je dio ovog povijesnog globalnog trenutka," rekla je Chow.

"Danas je također proslava kako sport može zbližiti ljude, bez obzira odakle ste, bez obzira kojim jezikom govorite ili za koji tim navijate. Prekrasna igra ima jedinstvenu moć ujediniti sve nas," dodala je.

Prisutan je bio i legendarni Talijan Alessandro Nesta, koji je u dresu "Azzurra" osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine.

U Torontu će se igrati šest utakmica, pet u prvoj fazi natjecanja po skupinama, te jedan dvoboj 16-ine finala.

"Svaka će se svaka momčad ovdje osjećati kao kod kuće, jer imamo ljude odasvud. Bit će navijača iz svake zemlje," kazali su domaćini.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, imigranti su predstavljali 23% stanovništva Kanade, dok je popis stanovništva iz 2016. pokazao da je više od polovice stanovništva Toronta rođeno izvan Kanade.

Za neke stanovnike Toronta, taj multikulturalizam čini grad i Kanadu posebnim mjestom za zajedničko organiziranje turnira na kojem će sudjelovati 48 nacija.

Prva utakmica u Torontu održat će se 12. lipnja, kada se Kanada sastaje protiv Bosne i Hercegovine. Pet dana kasnije igrat će Gana i Panama, a na rasporedu su i susreti Njemačka - Obala Bjelokosti, Hrvatska - Panama, te Senegal - Irak.