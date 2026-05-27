HRVATSKA IKONA

Talijani otkrivaju što je Modrić raditi kada se umirovi, već ga čeka novi posao!

Talijanski mediji navode kako se razmatra mogućnost da Modrić preuzme jednu od vodećih uloga u sportskom sektoru Reala, a u cijelu priču uključuje se i Jose Mourinho, koji se spominje kao povratnik i novi trener na Santiago Bernabeuu.

Hrvatski kapetan Luka Modrić će prema pisanju Svjetskog prvenstva završiti igračku karijeru, navodi španjolski medij AS pozivajući se na talijanske izvore. O Modrićevom mogućem kraju karijere pisala je La Gazzetta dello Sport, a isto navodi i talijanski novinar Nicolo Schira. Hrvatski veznjak blizu je odluke o umirovljenju, a ostanak Milana bez plasmana u Ligu prvaka dodatno je ubrzao njegovu odluku, ističu sad i španjolski izvori u tekstu pod naslovom 'Modrić, game over'.

Prema insajderu Nicolu Schiri, Modrić je nakon utakmice uzeo vrijeme za razmišljanje, ali se sve više čini da nastavak karijere nije u njegovim planovima. Ugovor s Milanom mu istječe, a klub ga je želio zadržati i sljedeće sezone. Modrić bi konačnu odluku o karijeri trebao objaviti uskoro jer za nekoliko dana putuje s Hrvatskom na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Želi se potpuno usredotočiti na reprezentaciju, pa bi objava oproštaja mogla stići ubrzo. 

Prema pisanju talijanskog sportskog lista Tuttosport, Luka Modrić mogao bi uskoro započeti novo poglavlje u Real Madridu, ali ovoga puta izvan travnjaka. Kapetan hrvatske reprezentacije navodno je dobio neslužbene signale da ga u budućnosti čeka važna funkcija u strukturi madridskog kluba.

Upravo je pod Mourinhovim vodstvom Modrić stigao u Real Madrid i napravio prve korake u kraljevskom klubu, pa bi njih dvojica ponovno mogli surađivati. No, ovoga puta u upravljačkim strukturama.

Nogometni portal Goal podsjeća kako ovo nije prvi slučaj da Real Madrid želi zadržati svoje legendarne igrače i nakon završetka karijere. Sličnu ponudu navodno je nedavno odbio Toni Kroos, Modrićev dugogodišnji partner iz veznog reda, što dodatno potvrđuje želju kluba da bivše zvijezde uključi u buduće projekte Reala.

 

