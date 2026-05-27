Talijani otkrivaju što je Modrić raditi kada se umirovi, već ga čeka novi posao!

Hrvatski kapetan Luka Modrić će prema pisanju Svjetskog prvenstva završiti igračku karijeru, navodi španjolski medij AS pozivajući se na talijanske izvore. O Modrićevom mogućem kraju karijere pisala je La Gazzetta dello Sport, a isto navodi i talijanski novinar Nicolo Schira. Hrvatski veznjak blizu je odluke o umirovljenju, a ostanak Milana bez plasmana u Ligu prvaka dodatno je ubrzao njegovu odluku, ističu sad i španjolski izvori u tekstu pod naslovom 'Modrić, game over'.

Prema insajderu Nicolu Schiri, Modrić je nakon utakmice uzeo vrijeme za razmišljanje, ali se sve više čini da nastavak karijere nije u njegovim planovima. Ugovor s Milanom mu istječe, a klub ga je želio zadržati i sljedeće sezone. Modrić bi konačnu odluku o karijeri trebao objaviti uskoro jer za nekoliko dana putuje s Hrvatskom na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Želi se potpuno usredotočiti na reprezentaciju, pa bi objava oproštaja mogla stići ubrzo.

Prema pisanju talijanskog sportskog lista Tuttosport, Luka Modrić mogao bi uskoro započeti novo poglavlje u Real Madridu, ali ovoga puta izvan travnjaka. Kapetan hrvatske reprezentacije navodno je dobio neslužbene signale da ga u budućnosti čeka važna funkcija u strukturi madridskog kluba.

Talijanski mediji navode kako se razmatra mogućnost da Modrić preuzme jednu od vodećih uloga u sportskom sektoru Reala, a u cijelu priču uključuje se i Jose Mourinho, koji se spominje kao povratnik i novi trener na Santiago Bernabeuu.

Upravo je pod Mourinhovim vodstvom Modrić stigao u Real Madrid i napravio prve korake u kraljevskom klubu, pa bi njih dvojica ponovno mogli surađivati. No, ovoga puta u upravljačkim strukturama.

Nogometni portal Goal podsjeća kako ovo nije prvi slučaj da Real Madrid želi zadržati svoje legendarne igrače i nakon završetka karijere. Sličnu ponudu navodno je nedavno odbio Toni Kroos, Modrićev dugogodišnji partner iz veznog reda, što dodatno potvrđuje želju kluba da bivše zvijezde uključi u buduće projekte Reala.