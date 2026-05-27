VIDEO Opća tučnjava Engleza i Španjolaca, šake su letjele na sve strane

Navijački incidenti izbili su u Leipzigu uoči finala Konferencijske lige između Crystal Palacea i Rayo Vallecana, koje je na rasporedu večeras od 21:00.
Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, došlo je do sukoba između skupina engleskih i španjolskih navijača na ulicama njemačkog grada, zbog čega je intervenirala i policija kako bi spriječila eskalaciju nereda.
Nekoliko osoba je privedeno, a dijelu navijača izrečena je zabrana okupljanja na gradskim trgovima u Leipzigu do srijede ujutro.
Veliko finale Lige konferencije igra se na stadionu Red Bull Arena, a oba kluba imaju priliku ispisati povijest i osvojiti svoj prvi europski trofej.
Fans clash in Leipzig ahead of the Europa Conference Final between Crystal Palace and Rayo Vallecano tomorrow. 😲— Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026
To any Palace fans out there hoping to simply enjoy the trip and support their team, please stay safe! 🙏 pic.twitter.com/j3viRSuMHt