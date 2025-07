Svi komentiraju jednu stvar na Melaniji Trump, modnim dodatkom zablistala je na Svjetskom prvenstvu

Čak je i američki predsjednik ostao u sjeni moćne modne novotarije njegove supruge. Kako prenosi njemački Bild, Melania i Donald Trump u nedjelju su se pojavili na nogometnom stadionu u New Jerseyju. Zajedno s 80.000 navijača, politički par pratio je utakmicu finala Svjetskog klupskog prvenstva između Paris Saint-Germaina i Chelseaja. Dok je Donald Trump igrao na sigurno, Melania je svojim elegantnim izgledom i jednim upečatljivim detaljem ukrala svu pažnju i postala glavna stilska tema dana.

Dok se Donald Trump držao svog prepoznatljivog stila koji podsjeća na američku zastavu – plavi sako, bijela košulja i crvena kravata – Melania je zablistala u elegantnoj kombinaciji bijele i tamnoplave boje. Njen svedeni, ali profinjeni izgled bio je u potpunom kontrastu, a ponajviše su se isticale markantne dizajnerske naočale. Modna stručnjakinja otkrila je zašto Melania s ovim odabirom ima potpunu modnu viziju i zašto ovaj potez nije nimalo slučajan. Nekada se njen stil smatrao pretjeranim. Posebno tijekom prvog mandata svog supruga, Melania Trump često se predstavljala kao hladna modna ikona, a ne kao srdačna prva dama. Međutim, s vremenom je naučila kako se prilagoditi, ali i dalje poslati snažnu modnu poruku.

Tako se Slovenka rođenjem na stadionu pojavila u elegantnom i jednostavnom izdanju, no njezine predimenzionirane, bijele sunčane naočale brenda Dior odmah su privukle svu pažnju. "Izgled koji Melania Trump ovdje pokazuje je proračunati minimalizam s maksimalnim učinkom. Naočale stvaraju svjestan kontrast, uokviruju lice, stvaraju distancu i istovremeno naglašavaju stilsku svijest i kontrolu," pojašnjava stručnjakinja za modu dr. Swaantje Taube.

"Ovakve naočale bit će pravi modni hit 2025. godine. One spajaju retro elemente 60-ih s modernom geometrijom," kaže poznavateljica trendova o Melanijinom upečatljivom četvrtastom modelu sa zrcalnim staklima. "Svjesno su odabrane kako bi stvorile distancu, a istovremeno privukle sve poglede. Takvi modeli nisu samo trend, već i instrument moći."

To su odavno prepoznale i druge poznate osobe, koje sve češće biraju odjeću koja odgovara naočalama, a ne obrnuto. Bilo da se radi o visokoj modi u Parizu ili finalu Wimbledona u Londonu, zvijezde ponovno nose XXL modele na nosu – i to što neobičnije. "Za poznate osobe to je savršeno. Široki okviri i prevelika stakla stvaraju vizualnu barijeru," dodaje dr. Taube.