Svi hvale novu hrvatsku zvijezdu, a prati ga i Dalić, uskoro bi mogao zaigrati za vatrene

Hrvatski nogometni napadač Franjo Ivanović (21) izborio je u subotu jedanaesterac i sudjelovao u akciji za pogodak kojima je trećeplasirani Union Saint-Gilloise svladao s 4-1 jedanaestoplasirani Dander u belgijskom prvenstvu. Igrala se 64. minuta na stadionu Joseph Marien na jugu Bruxellesa kada je uz aut liniju zasvijetlio broj 9. Trener Sebastien Pocognoli povukao je s terena "devetku" u žuto-plavom dresu jer je pobjeda nad skromnim Denderom već bila osigurana. Ivanović, najbolji strijelac Union Saint-Gilloisea, izašao je s travnjaka podno suprotne tribine sa najzagriženijim domaćim navijačima.

Pružali su mu ruke uz ogradu, a kada je došao do tribine iza gola i ondje su se dizali i prilazili mu. Neki su tražili fotografiju još ondje na terenu. Isto se nastavilo i kada je hrvatski napadač došetao do centralne tribine pored klupe za pričuve. Podigao je u zrak ruku sa stisnutom šakom. Ivanović vjeruje da Union Saint-Gilloise, koji zaostaje deset bodova za vodećim Genkom, može do naslova prvaka Belgije.

"Naravno da je cilj osvojiti prvenstvo", kaže za Hinu. Svjestan je da su Club Brugge, koji je izborio osminu finala Lige prvaka, Genk i Anderlecht snažni konkurentni. "No mi znamo da smo i mi jako kvalitetni", napominje.

Nogometaši iz četvrti Saint-Gilloise to potvrđuju u posljednje vrijeme. U Amsterdamu su pobijedili Ajax s 2-1 u Europskoj ligi, a zatim i u gradskom derbiju Anderlecht s 2-0. Na Lotto stadionu, domu Anderlechta, proslavili su trijumf tradicionalnim pjevanjem s navijačima. To su sinoć ponovili na svom Joseph Marien stadionu, podno velikog parka Duden.

"Bruxelles, moj grade, volim te. Nosim tvoje simbole i boje u srcu. A kada dođe vikend u parku Duden pjevam tvom klubu, 'Naprijed Union!", pjevalo je oko 9.000 gledatelja.

Na tom starom, romantičnom mjestu, na kojem UEFA ne dopušta europske utakmice, Ivanović se osjeća ugodno.

"Ovo je jako simpatičan klub, s dobrim, vjernim navijačima. Mali klub koji je prije samo nekoliko godina igrao u drugoj i trećoj ligi, a koji je jako napredovao", kaže.

Ivanović, koji se nada pozivu u reprezentaciju Hrvatske, pomogao mu je s 10 pogodaka i četiri asistencije u 22 utakmice belgijskog prvenstva. Zabio je i četiri gola u Europskoj ligi gdje je ekipa u produžetku ispala od favoriziranog Ajaxa u 1/16 finala.

"Volim igrati s Franjom", kaže 22-godišnji Anouar Ait El Hadj. 'Desetka' Union Saint-Gilloisea zabila je gol za 2-1 protiv Dendera nakon akcije koju je na desnom krilu počeo Ivanović ubacivanjem visoke lopte na drugu stranu.

"Vrhunski je igrač. Mlad je, s puno kvaliteta", dodaje El Hadj koji je u klub došao u srpnju iz Genka. Mjesec dana kasnije došao je Ivanović iz Rijeke. El Hadj napominje kako se hrvatski igrač "jako brzo prilagodio" na momčad i belgijski nogomet.

To potvrđuje i 34-godišnji kapetan Anthony Moris.

"Stigao je iz Hrvatske s velikim europskim iskustvom", kaže taj vratar sa 70 nastupa za reprezentaciju Luksemburga. "Ivanović pokazuje svoju kvalitetu. Pokazuje i želju za napretkom", dodaje.

Ivanović, rođen u Austriji, igrao je u podmlatku njemačkog Augsburga. Zvala ga je Borussia Dortmund na čelu s Edinom Terzićem, gdje je u početku trebao igrati za njenu B momčad u trećoj ligi, ali odlučio je doći u Rijeku u ljeto 2023.

"Dortmund je razvojni klub, mladi igrači stalno dobivaju priliku pa su mi predstavili plan. No Rijeka mi je bila draža opcija", kaže Ivanović.

U Rijeci se zadržao godinu dana i zabio 16 golova. Igrao je za mlade uzraste Hrvatske, a ljetos je potpisao ugovor s Unionom Saint-Gilloiseom do ljeta 2028.

"Bio je to dobar odabir. Zadovoljan sam", ističe.

Trener Union Saint-Gilloisea je 37-godišnji Sebastien Pocognoli, Belgijanac talijanskog porijekla. Ljetos je sjeo na klupu nakon što je vodio belgijsku U-18 reprezentaciju, a prije toga i podmladak Genka i Union Saint-Gilloisea, čiji je bio i branič.

"Jako smo zadovoljni i sretni sa Franjom. Iz tjedna u tjedan je sve bolji. Nastavi li raditi, te ostane li čvrsto na zemlji, na čemu mi treneri radimo, on će u budućnosti biti važan igrač hrvatske reprezentacije. U to sam 100 posto siguran", kaže Pocognoli.

Ivanović živi u 45 kilometara udaljenom Antwerpenu jer se u blizini nalazi trening kamp. Razmišlja o nadolazećem dvoboju sa Standardom iz Liega koji vodi hrvatski trener Ivan Leko.

"Svaki dan naporno trenira, na terenu i izvan njega. Oduševljeni smo njime", kaže kapetan Moris. "Ja mislim da mu je Saint-Guilloise stepenica prema nekom velikom klubu u budućnosti".

Ivanovićeve nastupe prati hrvatski izbornik Zlatko Dalić kojeg krajem mjeseca očekuju četvrtfinalne utakmice sa Francuskom u Ligi nacija.

"Ja mu prognoziram blistavu budućnost", napominje suigrač El Hadj.