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02.07.2026. u 02:23
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SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
0-0
BOSNA I HERCEGOVINA
Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva, SAD - BiH, 02:00, Levi's Stadion, Santa Clara
23'

Pauza za hidraciju

20'

Izašao je na zagrijavanje Zlomislić, ali nastavlja utakmicu Vasilj

18'

Oštri ubačaj McKennieja Vasilj je odbio na glavu Robinsona i lopta odlazi preko gola. Vratar BiH je pritom dobio udarac koljenom u glavu, ukazuje mu se pomoć

16'

Balogun se zavukao iza leđa obrane BiH, ali odlično ga je zaustavio Radeljić

15'

Robinson je sada odlično pronašao Baloguna, ali loše puca napadač Monaca

11'

Alajbegović je izveo udarac iz kuta, na kraju je to ispao udarac koji je s gol-linije izvukao Freese

10'

Odličan prilika za BiH - Džeko je primirio dugu loptu i proigrao Demirovića, ali udarac napadača Stuttgarta ide direktno u Freesea

9'

Probio se Tillman, ali dobro ga je blokirao Muharemović

6'

Gigović je dobio udarac u glavu tijekom izbacivanja lopte, ali bit će sve u redu

5'

Noci dobar dolazak Amerikanaca pred gol BiH, bit će novi korner

4'

Pulisic se probio i pucao, ali blokirala je to obrana BiH

1'

Imali su Zmajevi korner na samom početku, ali nije se izrodila opasnost

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica 

SASTAVI

SAD: Freese - Robinson, Ream, Richards - Dest, Adams, Tillman, Freeman - Pulišić, McKennie - Balogun

BOSNA I HERCEGOVINA: Vasilj - Muharemović, Katić, Radeljić - Dedić, Šunjić, Gigović, Kolašinac - Demirović, Džeko, Alajbegović

SLUČAJ BAJRAKTAREVIĆ

Posebnu pažnju prije ovog susreta privukao je sjajni Esmir Bajraktarević. 20-godišnji krilni napadač BiH rođen je i odrastao u Americi te je nastupao za mlade selekcije te zemlje, a upisao je i jedan nastup za seniorsku reprezentaciju. 2024. ipak je promijenio državljanstvo i ostvario svoj dječački san zaigraviši za Bosnu i Hercegovinu.

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice bit će Brazilac Raphael Claus

UTAKMICA GENERACIJE

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu uspjela je po prvi puta izaći iz grupne faze. Završili su treći s četiri boda iza Švicarske i Kanade te im sada slijedi spektakl s još jednim domaćinom ovog prvenstva - SAD-om.

Amerikanci su u prva dva kola protiv Paragvaja i Australije izgledali vrlo uvjerljivo i moćno, no u trećem kolu pokazali su nešto slabosti protiv Turske koja je tada već bila ispala, a SAD osigurao prvo mjesto. Amerikanci sanjaju velike snove i nadaju se kako bi na domaćem prvenstvu po prvi puta mogli otići do kraja i okiti se naslovom svjetskog prvaka.

Prva prepreka na tom putu im je reprezentacija BiH. Zmajevi su iznimno motivirani i nošeni domoljubnim nabojem nadaju se kako će moći nastaviti pisati svoju lijepu priču i šokirati SAD.

Komentara 2

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OS
osijek68
01:59 02.07.2026.

Ajmo USA!!

Avatar Tombstone
Tombstone
01:09 02.07.2026.

Ajmo bosna!!!! Doduse ak mi te tisuce reklama kaj skacu kad sam na vecernjem uopce dozvole da bilo kaj komentira.

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