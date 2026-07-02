EUFORIJA U BIH

BiH trese nogometna groznica: Vlada preporučila slobodan dan zbog utakmice sa SAD-om

Ugostitelji diljem Federacije BiH najavili su kako neće ni zatvarati svoje objetke do ranih jutrarnjih sati kako bi svima koji to žele omogućili da prate utakmicu a spremne su i brojne fan zone