Cristiano Ronaldo navodni je uteg Portugalu i protiv Hrvatske ide na klupu? Nemojmo se zavaravati

Hrvatska nogometna reprezentacija svoj je prvotni cilj ostvarila, čak i dva, prvi jer došla na Svjetsko prvenstvo, a drugi jer je prošla skupinu na tom natjecanju. I sad kreću utakmice nokaut faze, u kojoj svi kažu da smo mi uvijek blizu prolasku kad smo već tu, s obzirom na to da tek onda postajemo posebno opasni.

Nije bajno u Portugalu

Ono što je loše jest to da nam je suparnik Portugal. Pobijedili smo ga samo jednom, i to u prijateljskoj utakmici, a u natjecateljskima nam je bio "živa" muka, takozvana crna mačka. Istina je da Portugal na ovom Svjetskom prvenstvu nije briljirao, bio je u skupini s DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom, na kraju je bio drugi jer je pobijedio samo Uzbekistan s 5:0 te remizirao s DR Kongom i Kolumbijom. I u toj borbi s Kolumbijom nije bio bolji, čak obrnuto, Kolumbija je pokazala više. No Portugal je prošao i eto ga sad u Torontu na sudaru s našom reprezentacijom.

U njihovoj reprezentaciji nije sve bajno, oko nje je puno priča koje baš i ne nude pozitivu. Puno je kritika na račun izbornika Roberta Martineza jer Portugalci žele bolje izvedbe, a dosadašnje su bile daleko od toga. Nadalje, velika je tema Cristiano Ronaldo. Istina je da igrač Al-Nassra s 41 godinom nije onaj stari CR, ali nemojmo se zavaravati, on još uvijek zna kako zabiti, kamo i kada ući i na njega treba paziti bude li igrao, iako su informacije iz Portugala oprečne, neki kažu da će preskočiti ovu utakmicu.

Ne vjerujemo da bi ga izbornik Martinez samovoljno poslao na klupu, ipak je riječ o portugalskom nogometnom božanstvu, velikom igraču koji je taj status i zaslužio. Istina, ima Martinez življe igrače, opasnije od Cristiana u ovom trenutku, ali smije li se odvažiti i najvećeg čovjeka reprezentacije posjesti na klupu? Čisto sumnjamo. No ako i Cristiano nije u najboljoj formi nakon igranja u polurekreativnoj ligi, u klubu u kojem mu je sve podređeno, zaigra li protiv nas, valja biti jako oprezan.

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Taj je čovjek uvijek opasan i uvijek željan pogodaka i bude li u sastavu ili uđe kasnije, bit će stalna opasnost za naš gol i na njega će još kako biti potrebno pripaziti.

No u Portugalu još od Katara drže da je zapravo postao teret reprezentacije, da imaju u ovom trenutku bolje i potentnije igrače, da je sigurno mjesto Cristiana Ronalda u startnih jedanaest zapravo problem za Portugal u ovom trenutku.

U Portugalu nisu preveliki optimisti, barem prema onome što su očekivali, a to je ulazak u samu završnicu jer drže da je to za ovu generaciju predvođenu Cristianom Ronaldom posljednja prilika za velike stvari, ali nakon igranja po skupinama taj je optimizam ozbiljno splasnuo. Sve se više sumnja u Cristiana, navodno i neki od igrača baš i nisu sretni što stalno igra jer ima i drugih potencijalno boljih igrača u ovom trenutku, ali CR je ipak nedodirljiv. No kako se to nekim igračima baš i ne sviđa, a u dijelu portugalskih medija Cristiana Ronalda drži se nepotrebnim teretom, jasno je da atmosfera u njihovoj reprezentaciji nije na razini na kojoj bi trebala biti za vrhunski rezultat, a Portugalci se vide u borbi za zlato.

No imaju oni i drugih problema osim Cristiana Ronalda, ako je on uopće problem, iako neke informacije govore da bi se u susretu s Hrvatskom mogao odmarati, ali u to se ne treba pouzdati. Problem je što je izbornik Martinez izgubio povjerenje javnosti, pljušte kritike na njegov račun, problem je i što Vitinha djeluje totalno prazno, umorno i ne izgleda kao što je izgledao u PSG-u, u kojem je imao strašno važnu ulogu.

U reprezentaciji Portugala ni atmosfera nije idealna, navodno postoje klanovi, s jedne strane su oni koji su uz Cristiana, s druge oni koji drže da im je nepotreban uteg koji više ne može davati ono što je Portugalu davao donedavno.

Martinez je diplomat

Sve je više kritika upućenih izborniku Martinezu, koji je možda izabran zato što je svojevrsni diplomat koji ne stvara probleme pa je idealan za ples u turbulentnim odnosima koji vladaju u njihovoj reprezentaciji i u savezu. Zapravo, na konferencijama za medije uobičajeno je vidjeti kako bježi od problema i pretvara se da oni ne postoje. U poslu koji je odradio bilo je puno rupa. Portugal je pod njim gazio slabije momčadi s velikom razlikom u kvalifikacijama, ali nastavlja se mučiti kada se kvaliteta protivnika podigne. Nije izvukao maksimum iz talenta koji ima na raspolaganju. Portugal igra vrlo loš i predvidljiv nogomet. Vođenje momčadi također ostavlja puno sumnji, što mu se već događalo i u Belgiji. Ugovor mu istječe sa završetkom SP-a i gotovo je sigurno da odlazi – drže u Portugalu.

Na to kakva će mu biti budućnost, sigurno će znatno utjecati i njihova utakmica s našom reprezentacijom. Ispadne li, teško će se spasiti, prođe li, možda i preraste u nekakvog heroja. No u svakom slučaju u Portugalu drže da bi ispadanje od Hrvatske bilo prava katastrofa za njih.