Sve je spremno za prvenstvo Hrvatske u grapplingu

U sportskoj dvorani Pešćenica, u nedjelju (12. studenog) na rasporedu je Prvenstvo Hrvatske u Grapplingu po UWW pravilima. Posljednji put, 2019. godine, nastupila su 133 natjecatelja iz 28 klubova, uz dvije revijalne ženske borbe. Tada je podsjećamo, dvije juniorske kategorije osvojio Ilija Brkan (UFK Novi Zagreb), do 92 i preko 92 i Filip Marić (BJJ Vinkovci), do 66 i do 71.

Danas poznati MMA borac Patrik Čelić (Mangetsu) tada je osvojio zlato 77 kg; a do 84 kg prvak je bio također renomirani MMA borac Marin Mikulić (HK Osijek). Luka Miklečić (Ban Team) je u svojem juniorskom debiju s dvije pobjede predajom protivnika osvojio kategoriju do 62 kg.

Najistaknutiji u seniorskoj konkurenciji bio je Stipe Brčić (Magnetsu). On je ponovio trostruku krunu iz 2018. godine – osvojio je kategoriju do 66 kg, osvojio je kategoriju do 71 kg, i osvojio je i pehar za najboljeg borca turnira. Uspjeh je tim veći što je u finalu kategorije do 71 kg pobijedio četverostrukog prvaka Hrvatske, Gorana Lovreka (JJK Arrow), u vrlo tijesnom meču i pravom derbiju.

Najuspješniji klub turnira 2019. godine bio je BJJ Vinkovci, pod vodstvom Mire Erkapića.

Predviđeni početak natjecanja je u 10.30 sati, a nastupiti mogu uzrasti U20 te seniori (+20 godina).

Kao i svake godine, organizatori očekuju odličnu konkurenciju i kvalitetne borbe. Pobjeda na ovom natjecanju jedan je od glavnih kriterija za nastup na Europskom i Svjetskom prvenstvu.