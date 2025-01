Sve je jasno: Evo kad hrvatski rukometaši igraju ključnu utakmicu, sad počinje ono pravo

Arena je na Zelenortskim otocima bila - poluprazna. Hrvati su u vječitom kontrastu brzo napunili našu najveću dvoranu za Egipat, a kada se dogodio poraz odlučili su ostati doma. Svaka čast onima koji su bili, ali praznih stolaca bilo je "koš i još". To su teme za neku drugu raspravu...

Ono što je važno je da su upisani bodovi, oni koji su i morali biti upisani kako bi rukometaši nastavili lov na četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Utorak je za svega šest dana, ali put do života do toga dana na turniru je jako dug. U naravi, tek je započeo. Situacija je sve jasnija, a bit će to više kad završi večerašnji ogled Egipta i Islanda. Pobjeda Egipćana odnijela bi nas još korak dalje do željenog drugog mjesta u skupini i vrlo vjerojatnog okršaja s Francuzima u utorak.

Hrvatska mora navijati za Egipat do kraja grupne faze. Jedino smo s tri pobjede Egipta i tri naše pobjede potpuno sigurni u četvrtfinalu. Svaki drugi čvor rezultata otvarao bi široke sfere neizvjesnosti. Naravno, može danas u toj utakmici dobiti i Island, ali bi to onda vjerojatno otvaralo razne trokute između Hrvatske, Egipta i Islanda pa bi onaj naš poraz od Egipta (-4) trebalo u petak dobro zamaskirati uvjerljivom pobjedom nad Islandom. To će u svakom slučaju biti naša ključna utakmica. Poraz od Islanda bi vrlo vjerojatno značio i oproštaj od turnira, tim više jer se u slučaju istog broja bodova gleda međusobni omjer, a mi bi tada izgubili i od Egipta i od Islanda.

Već uočavate, kalkulacija za dva mjesta u četvrtfinalu ima dosta. Najbolje bi bilo na njih i ne misliti već samo pobjeđivati, ali u petak nas od 20.30 sati čeka itekako težak zadatak. Pamtimo te Islanđane s prošlogodišnjeg Eura kada su nas potopili u ključnoj utakmici za polufinale, dobili nas 35:30 i poslali doma. Ako Islanđani večeras dobiju Egipćane, a onda i Hrvatsku u petak, dogodit će se isti scenarij. Vrlo bi nas vjerojatno takva kombinacija izbacila iz svih računica i prije zadnjeg kola i sraza sa Slovenijom u nedjelju. A i Slovenija, jasno, ima svoju računicu...

Jasno je što nam treba. Mir, sabranost, koncentracija na cilj. Svaki gol, svaka akcija mogla bi biti presudna. Četiri od šest reprezentacija u našoj skupini pucaju na četvrtfinale. Mi igramo doma. To će valjda shvatiti i navijači...