Džomba pred kamerama otkrio što mu je rekao Cindrić: 'Svašta se piše, ali evo što je istina...'

Prije početka rukometne utakmice između Hrvatske i Zelenortskih otoka na Svjetskom prvenstvu o važnom se slučaju u hrvatskom rukometu oglasio Mirza Džomba. Proslavljeni as, nekadašnje desno krilo u društvu Igora Vorija sudjeluje u emisiji RTL-a "Vrijeme je za rukomet". Džomba je otkrio da je telefonski razgovarao s Lukom Cindrićem, ozlijeđenim dokapetanom hrvatske reprezentacije.

"Mi smo se čuli. Htio bih stati na kraj tim insinuacijama i lažnim pričama. Svi smo vidjeli da se spominju različite stvari, izbornik je izjavio 'no, no, no'. Poslije toga smo dobili izjavu Saveza da je Luka ozlijeđen. Ja sam se vidio s njim, on je došao s ozlijeđenim kvadricepsom i protiv Argentine je obnovio ozljedu. Rekao mi je da je s trenerom u dobrim, ako ne u idiličnim odnosima. Nema nikakve afere, idemo zajedno svi zajedno, problema nema", rekao je Džomba.

Luka Cindrić neko vrijeme prije turnira nije trenirao, nije igrao niti pripremne utakmice, a onda je u drugom dvoboju na SP-u obnovio ozljedu. Počelo se pisati da je zbog narušenih odnosa s izbornikom Sigurdssonom preuveličao ozljedu, ali to - nije istina. Sigurdsson je Cindrića maknuo s popisa igrača za SP kako bi umjesto njega došao Igor Karačić, a Domagoj Duvnjak i dalje je na popisu 18 igrača. Njemu se pak nadaju u nokaut-fazi...