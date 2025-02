Duvnjak nije u dobrom stanju, potvrđene crne slutnje: 'Bojim se...'

Iz utakmice u utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije na netom završenom Svjetskom prvenstvu, s kojeg se vratila kao srebrna, nadali smo se da bi Domagoj Duvnjak mogao igrati sve više i više. No, kapetan hrvatskih rukometaša nije mogao igrati onoliko koliko bi on htio. Već u utakmici 2. kola protiv Argentine ozlijedio je list, a do finala je participirao u bitno smanjenom obujmu.

Duvnjak se sada vratio u svoj klub, Kiel. S Nijemcima ima za odraditi drugi dio zahtjevne sezone. Uvijek se očekuje borba za sve trofeje, a igrači su se i ove godine vratili umorni s velikog natjecanja.

Direktor Kiela, Viktor Szilagyi potvrdio je da se na igračima koji su se vratili iz svojih reprezentacija rade testovi kako bi se utvrdilo u kakvom su stanju pred nastavak klupske sezone.

"Bojim se da nećemo moći računati na njega nekoliko tjedana. Bio je apsolutni vođa koji je vukao momčad za sobom, nevjerojatna središnja figura. Ako ga nema, to će naravno biti kobno za nas. S velikim brojem reprezentativaca u momčadi kao što je THW Kiel, uvijek morate pretpostaviti da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Nažalost, i dogodilo se. To je pomalo kao lutrija", rekao je direktor Kiela.

Podsjetimo, Duvnjak se oprostio od reprezentativne karijere. U hrvatskoj reprezentaciji bio je od 2006. godine, a zadnja mu je utakmica bila finale protiv Danske u Oslu, koje je Hrvatska izgubila sa 32:26.