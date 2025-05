Sve je izglednije, titula će opet završiti u Zagrebu. Aktualni prvak na koračić do obrane naslova

Rukometaši Zagreba pobijedili su Nexe s 33:23 u trećoj međusobnoj utakmici za prvaka Hrvatske. Ovom pobjedom Zagreb je došao do petog boda, a naslov će osvojiti ona momčad koja prva osvoji šest bodova. Za sada je Nexe ostalo na jednom bodu a sljedeća utakmica igrat će se u Našicama, 28. svibnja s početkom u 20 sati.

- Idemo u Našicama kao da je 0:0 u bodovima. Imali smo tu privilegiju da smo neodlučenim rezultatom u drugoj međusobnoj utakmici doveli finalnu seriju u Našice. Uvjeren sam da ćemo uz punu dvoranu izboriti možda još jednu utakmicu, istina, Zagrebu treba samo bod, ali skupo ćemo prodati našu kožu – rekao je Krešimir Kozina, kružni napadač Nexea.

Zagreb je u trećoj utakmici bio puno bolji?

- Bez ikakvog prigovora. Uvjerljivo su nas pobijedili i njihova pobjeda čista je kao suza. Na poluvremenu smo već puno zaostajali ali daleko od toga da smo se predavali. Pokušali smo izvući nemoguće, ali nije išlo. Mandić je sjajno branio, a kod nas je izostala pomoć vratara. No, u srijedu je novi dan – zaključio je Kozina.

Do 20. minute gledali smo izjednačenu utakmicu, a onda je Zagreb serijom od 30 došao do prve veće prednosti do pet pogodaka (14:9). Tu prednost je dodatno povećao do poluvremena. Odmah u početnim minutama nastavka Zagreb steći do neuhvatljiv plus devet (22:13).

- Velika pobjeda. Nevjerojatno je kako nas je novi (stari) trener Nikolić u tako kratkom vremenu sve posložio. Vjerujem da ćemo u srijedu u Našicama završiti posao i osvojiti prvenstvo Hrvatske. Da se ne lažemo, klub živi od naslova prvaka i nastupa u Ligi prvaka. Vjerujem da ćemo u srijedu završiti posao i to će biti moja posljednja utakmica u dresu Zagreba prije odlaska u Montpellier – rekao je Zvonimir Srna koji je sa sedam pogodaka bio najefikasniji u Zagrebu.

- Kad se vratim na utakmicu Hrvatska – Luksemburg u Rijeci, nije ugodno. U sudaru sa suparničkim igračem njegov lakat završio je u mom vratu. Nije izgledalo dobro, izgubio sam zrak, malo me iznervirala i sva ta gužva oko mene. Srećom, sve je dobro završilo, nisam morao na operaciju – rekao je Srna.

- Bilo je doro, ali realno Zagreb može još bolje. Kvalitetnija smo momčad – dodao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.