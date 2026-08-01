Kaos u Ceuti trese Europu: Španjolski premijer brani migrantsku politiku dok EU traži hitne mjere

Migrantska kriza na španjolskoj granici u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti ubrzo je prerasla u novu političku krizu unutar Europske unije. Istog dana kada su tisuće migranata, većinom mladih Marokanaca, nadvladale španjolske policijske kordone te preplivale ili prešle preko zaštitne ograde na teritorij Španjolske, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je na suspenziju španjolskog članstva u Schengenu, što je presedan u povijesti EU. Još nikad jedna članica nije zatražila isključenje ili suspenziju druge članice iz schengenske zone.