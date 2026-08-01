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MIGRANTSKI VAL ZA NOVI POLITIČKI OBRAČUN

Kaos u Ceuti trese Europu: Španjolski premijer brani migrantsku politiku dok EU traži hitne mjere

Autor
Denis Romac
01.08.2026.
u 06:30
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Španjolski premijer, čiji opstanak na vlasti ovisi o koaliciji s radikalnom ljevicom, ustrajava na drukčijem pristupu smatrajući da su regularne migracije jedini spas za španjolski mirovinski sustav i demografiju

Migrantska kriza na španjolskoj granici u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti ubrzo je prerasla u novu političku krizu unutar Europske unije. Istog dana kada su tisuće migranata, većinom mladih Marokanaca, nadvladale španjolske policijske kordone te preplivale ili prešle preko zaštitne ograde na teritorij Španjolske, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je na suspenziju španjolskog članstva u Schengenu, što je presedan u povijesti EU. Još nikad jedna članica nije zatražila isključenje ili suspenziju druge članice iz schengenske zone.

Ključne riječi
migrantski val Pedro Sanchez migranti melilla ceuta Španjolska

Komentara 9

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MA
Maro15
07:23 01.08.2026.

Europa treba jasno definirati sto su migranti sto su strani radnici, tko ima pravo na vizu a tko na azil. Dok jedne , koji legalno prelaze granicu, slikaju, uzimaju otisak prsta itd. Drugi idu po sumama i gorama i dobijaju smjestaj, azil, pomoc... Ovi iz Maroka nisu ni jedni nidrugi a bome ni treci. U Maroku nema rata, nisu ni ktenuli raditi tak masovno u Europu, a bome nemaju ni putovnice. Ovo je nešto sasvim drugo i tu Europo budi pametna.

ST
Startrack
06:57 01.08.2026.

Pitajte Trumpa sta treba dase radi.

KR
kravata554
07:03 01.08.2026.

Rješenje je iznimno jednostavno, jednim potezom pera vratiti Ceutu Maroku, gdje i pripada.

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