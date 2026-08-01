Velike gužve na autocestama: Kolone prema moru duge i do 12 kilometara

Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, upozorava HAK. Također, podsjećaju vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Najveće gužve stvaraju se na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići. Pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora kolona iz smjera zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok je iz smjera čvora Sveta Nedelja duga oko sedam kilometara. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 prema Dubrovniku vozi se u kolonama u pokretu uz povremene kraće zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila na snazi je zabrana prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba.

Slična je situacija i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, gdje se na prilazu naplatnoj postaji Lučko stvaraju kolone duge oko 12 kilometara iz smjera čvora Kosnica te oko sedam kilometara iz smjera čvora Sveta Nedelja. Dodatne poteškoće uzrokuje prometna nesreća na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca, zbog koje se vozi otežano.

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar. HAK upozorava i vozače na autocesti A6 Rijeka–Zagreb, gdje se između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke na kolniku nalazi predmet. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Gužve su prisutne i na državnoj cesti DC1 Zagreb–Knin–Split, gdje se između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga vozi u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, kao i u zoni radova kod Otrića.