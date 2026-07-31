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LJETNI MERCATO

Veliki transfer stožernog igrača Hrvatske: Dovodi ga dvostruki europski prvak

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 14:27
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Ajax je spreman saslušati ponude za 26-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. Nizozemski gigant želi do kraja prijelaznog roka dovesti još jednog veznog igrača, a za to će mu biti potrebna sredstva od prodaje jednog od najskupljih igrača

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo mogao bi uskoro napustiti nizozemski Ajax i preseliti u drugog velikana. Naime, portugalska A Bola javlja da Benfica priprema dolazak hrvatskog reprezentativca čim zaključi veliki izlazni transfer Antonija Silve.

Silva je pred potpisom za engleski Bournemouth, a preostao je još samo liječnički pregled. Vrijednost transfera trebala bi iznositi najmanje 25 milijuna eura. Nakon što dobije milijune od njegove prodaje, dvostruki europski prvak Benfica planira krenuti po zamjenu. A Bola navodi da je prvi izbor upravo Josip Šutalo, stoper vatrenih. 

Ajax je spreman saslušati ponude za 26-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. Nizozemski gigant želi do kraja prijelaznog roka dovesti još jednog veznog igrača, a za to će mu biti potrebna sredstva od prodaje jednog od najskupljih igrača.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Benfica Josip Šutalo

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