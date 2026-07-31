Veliki transfer stožernog igrača Hrvatske: Dovodi ga dvostruki europski prvak

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo mogao bi uskoro napustiti nizozemski Ajax i preseliti u drugog velikana. Naime, portugalska A Bola javlja da Benfica priprema dolazak hrvatskog reprezentativca čim zaključi veliki izlazni transfer Antonija Silve.

Silva je pred potpisom za engleski Bournemouth, a preostao je još samo liječnički pregled. Vrijednost transfera trebala bi iznositi najmanje 25 milijuna eura. Nakon što dobije milijune od njegove prodaje, dvostruki europski prvak Benfica planira krenuti po zamjenu. A Bola navodi da je prvi izbor upravo Josip Šutalo, stoper vatrenih.

Ajax je spreman saslušati ponude za 26-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. Nizozemski gigant želi do kraja prijelaznog roka dovesti još jednog veznog igrača, a za to će mu biti potrebna sredstva od prodaje jednog od najskupljih igrača.