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STRAVA U ZAGORJU

U požaru obiteljske kuće poginuli otac i dvoje djece? Susjedi: Čula su se tri pucnja

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
01.08.2026.
u 09:54
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Očevid tek slijedi pa policija ne želi izlaziti van s detaljima tragedije, ali lokalni portali pišu kako su poginuli otac i dvoje djece. Cijeli kraj je u šoku

Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju. Dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaru zaprimljena je jutros u 7.24 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe. Nakon što što je požar ugašen, u kući su pronađena tijela triju osoba.

Očevid tek slijedi pa u policiji ne žele izlaziti s detaljima dok se ne utvrde sve okolnosti, no portal Zagorje.com piše kako su poginuli otac i dvoje djece. Majka je za to vrijeme bila na poslu. Sudjedi su ispričali kako su se prije požara čula tri pucnja. "Strašna je ovo tragedija.", rekli su susjedi za Zagorje.com. Kako neslužbeno doznaju 24sata, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe

Zagorje International od mještana doznaje kako se obitelj seu kuću doselila prije otprilike sedam godina te su ih susjedi opisivali kao mirne i povučene ljude. Vijest o tragediji snažno je potresla cijelo mjesto.

Ključne riječi
sveti križ začertje požar

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