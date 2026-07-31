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IVAN KRSTANOVIĆ

Hajduk poslao mladog talenta na novu posudbu, ali ozbiljno računa na njega

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 18:25
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Prošlu sezonu proveo je u hrvatskom drugoligašu Croatiji iz Zmijavaca, također na posudbi. Nastupio je u 25 utakmica od čega je 24 puta bio u početnoj postavi

Splitski Hajduk dogovorio je posudbu još jednog od svojih talentiranih mladih igrača. 20-godišnji lijevi bek Ivan Krstanović tako će sljedeću sezonu provesti u Širokom Brijegu, klubu koji se natječe u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Prošlu sezonu proveo je u hrvatskom drugoligašu Croatiji iz Zmijavaca, također na posudbi. Nastupio je u 25 utakmica od čega je 24 puta bio u početnoj postavi. Iako još nije dobio pravu priliku na Poljudu, nema još nijedan nastup za seniorsku momčad, klub ozbiljno računa na njega u budućnosti. Tome u prilog ide i činjenica da je nedavno produljio ugovor do ljeta 2028.

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Na predstavljanju u novom klubu nije krio koliko je sretan što dolazi u Široki Brijeg:

- Zahvaljujem upravi, stručnom stožeru i svima u klubu na ukazanom povjerenju. Došao sam spreman naporno raditi, učiti i dati sve od sebe kako bih pomogao momčadi. Veselim se izazovima koji su ispred nas i jedva čekam zaigrati na Pecari - rekao je.

Transfermarkt Krstanovića procjenjuje na 150 tisuća eura. Upisao je i pet nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 17 godina.
Ključne riječi
Posudba Široki Brijeg Hajduk

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