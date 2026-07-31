Chelsea izbjegao zabranu transfera i izvukao se samo s financijskom kaznom

Engleski nogometni savez (FA) kaznio je Chelsea sa 10 milijuna funti i uvjetnom zabranom dovođenja novih igrača u sljedeća dva prijelazna roka zbog kršenja pravila koja se odnose na isplate trećim stranama prilikom transfera igrača u razdoblju od 2009. do 2022. godine.

Ipak, londonskom klubu je nakon žalbe ukinuta izvorna kazna prema kojoj mu je trebalo biti oduzeto šest bodova u novoj sezoni Premier lige.

Novi vlasnici Chelseaja, američki investitor Todd Boehly i tvrtka ​Clearlake Capital samostalno su prijavili klub zbog tih nepravilnosti koje su se događale prije njihova dolaska u klub.