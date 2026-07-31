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DOBRO SU PROŠLI

Chelsea izbjegao zabranu transfera i izvukao se samo s financijskom kaznom

Pre-Season Friendly - Sydney Super Cup - Chelsea v Western Sydney Wanderers
Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 19:00
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Novi vlasnici Chelseaja, američki investitor Todd Boehly i tvrtka ​Clearlake Capital samostalno su prijavili klub zbog tih nepravilnosti

Engleski nogometni savez (FA) kaznio je Chelsea sa 10 milijuna funti i uvjetnom zabranom dovođenja novih igrača u sljedeća dva prijelazna roka zbog kršenja pravila koja se odnose na isplate trećim stranama prilikom transfera igrača u razdoblju od 2009. do 2022. godine.

Ipak, londonskom klubu je nakon žalbe ukinuta izvorna kazna prema kojoj mu je trebalo biti oduzeto šest bodova u novoj sezoni Premier lige.

Novi vlasnici Chelseaja, američki investitor Todd Boehly i tvrtka ​Clearlake Capital samostalno su prijavili klub zbog tih nepravilnosti koje su se događale prije njihova dolaska u klub.
Ključne riječi
financijska Kazna Chelsea

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