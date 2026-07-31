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Real zadao ultimatum Vinciusu: Pregovori oko ugovora postaju sve kompliciraniji, Arsenal sve prati

LaLiga - Sevilla v Real Madrid
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 18:39
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Vinicius traži plaću od 30 milijuna eura godišnje neto, sličnu onoj Kyliana Mbappea. Real mu najviše nudi 20 kako ne bi previše poremetio strukturu plaćanja i hijerarhiju u svlačionici

Real Madrid već neko vrijeme bezuspješno pokušava produljiti ugovor s jednim od svojih najboljih igrača Viniciusom Juniorom. Brazilac već sljedećeg ljeta može otići kao slobodan igrač zbog čega klub inzisitra na potpisu novog ugovora. Problem su financijski uvjeti oko kojih se nikako ne mogu dogovoriti.

Vinicius traži plaću od 30 milijuna eura godišnje neto, sličnu onoj Kyliana Mbappea. Real mu najviše nudi 20 kako ne bi previše poremetio strukturu plaćanja i hijerarhiju u svlačionici. Vinicius to nije spreman prihvatiti, ali mogao bi se predmosliti zbog najnovijeg poteza Uprave. Čelnici Reala navodno su Vinciusu poručili kako je ponuda koju je dobio ujedno i posljednja koju će primiti.

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Zato mora odlučiti želi li potpisati novi ugovor ili će ga klub prodati ovog ljeta kako ne bi otišao besplatno za godinu dana. Njegove pregovore s Realom pomno prati arsenal koji ga želi dovesti, ali ponudu će poslati samo ako igrač ne potpiše novi ugovor. Vinicius je sam rekao kako se ne vidi ni u jednom drugom klubu.

Međutim, mogao bi se predmosliti ako ne dobije što želi, a sve je izglednije da neće dobiti ugovor kakav priželjkuje. Situaciju je dodatno zakomplicirao trener Jose Mourinho koji je Brazilcu jasno poručio kako ga želi u momčadi. Jedino preostalo pitanje jest hoće li krilni napadač pokleknuti pred Realovim ultimatumom.
Ključne riječi
Arsenal novi ugovor Vinicius Junior Real Madrid

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