Iz Dinama rastužili veliki dio navijača: Za Hajduk ulaznice mogu dobiti samo članovi kluba

U subotu, 6. prosinca 2025. godine, GNK Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati susret 16. kola SuperSport HNL-a protiv HNK Hajduk. Utakmica je na rasporedu u 15:00 sati. Kupovina ulaznica omogućena je samo članovima kluba, obavijestili su iz Dinama. Prodaja ulaznica odvijat će se online, a na dan utakmice i na Ticket pointu.

Online prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 27. studenoga, u 11:00 sati i završava na dan utakmice, 6. prosinca u 15:00 sati. Prodaja ulaznica na Ticket pointu odvijat će se na dan utakmice od 11:00 do 15:45 sati. Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice UEFA natjecanja u prvom krugu, pa tako i za ovu utakmicu. Radno vrijeme Ticket pointa u subotu 6. prosinca je od 11:00 do 15:45 sati.

Napomena: Svaki član može kupiti ulaznicu isključivo za sebe ili za druge članove kluba. Prilikom fizičke kupovine ulaznica potrebno je predočiti osobni dokument i valjanu člansku iskaznicu kluba. Zbog sigurnosnih razloga, prilikom ulaska na stadion vršit će se detaljan pregled te je potrebno predočiti osobni dokument i ulaznicu. Podaci na oba dokumenta moraju biti istovjetni. Pogodnost besplatne ulaznice za članove ne vrijedi za ovu utakmicu.

Ulaznice se prodaju samo članovima, a cijene su: Zapad dolje 25€, Zapad gore 15€, Sjever dolje 10€

Još jednom podsjećamo sve vlasnike godišnjih ulaznica kako je klub uveo mogućnost prepuštanja svog mjesta na tribini u slučaju nemogućnosti dolaska na utakmicu. Oslobađanjem svog mjesta, mjesto se vraća u slobodnu prodaju. Mogućnost ustupanja svog mjesta moguće je obaviti na servisu https://tickets.gnkdinamo.hr/ustupi-ulaznicu do 6. prosinca u 12:00 sati.

Ulaznice za gostujuće navijače za tribinu Jug prodaju se preko HNK Hajduk po cijeni od 5 eura. Ulaz na stadion otvara se u 13:00 sati.