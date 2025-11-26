Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVA S MAKSIMIRA

Iz Dinama rastužili veliki dio navijača: Za Hajduk ulaznice mogu dobiti samo članovi kluba

Zagreb: Navijači na utakmici GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
26.11.2025.
u 16:46

Ulaznice se prodaju samo članovima, a cijene su: Zapad dolje 25€, Zapad gore 15€, Sjever dolje 10€

U subotu, 6. prosinca 2025. godine, GNK Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati susret 16. kola SuperSport HNL-a protiv HNK Hajduk. Utakmica je na rasporedu u 15:00 sati. Kupovina ulaznica omogućena je samo članovima kluba, obavijestili su iz Dinama. Prodaja ulaznica odvijat će se online, a na dan utakmice i na Ticket pointu. 

Online prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 27. studenoga, u 11:00 sati i završava na dan utakmice, 6. prosinca u 15:00 sati.  Prodaja ulaznica na Ticket pointu odvijat će se na dan utakmice od 11:00 do 15:45 sati. Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice UEFA natjecanja u prvom krugu, pa tako i za ovu utakmicu. Radno vrijeme Ticket pointa u subotu 6. prosinca je od 11:00 do 15:45 sati.

Napomena: Svaki član može kupiti ulaznicu isključivo za sebe ili za druge članove kluba. Prilikom fizičke kupovine ulaznica potrebno je predočiti osobni dokument i valjanu člansku iskaznicu kluba. Zbog sigurnosnih razloga, prilikom ulaska na stadion vršit će se detaljan pregled te je potrebno predočiti osobni dokument i ulaznicu. Podaci na oba dokumenta moraju biti istovjetni.  Pogodnost besplatne ulaznice za članove ne vrijedi za ovu utakmicu. 

Ulaznice se prodaju samo članovima, a cijene su: Zapad dolje 25€, Zapad gore 15€, Sjever dolje 10€

Još jednom podsjećamo sve vlasnike godišnjih ulaznica kako je klub uveo mogućnost prepuštanja svog mjesta na tribini u slučaju nemogućnosti dolaska na utakmicu. Oslobađanjem svog mjesta, mjesto se vraća u slobodnu prodaju. Mogućnost ustupanja svog mjesta moguće je obaviti na servisu https://tickets.gnkdinamo.hr/ustupi-ulaznicu do 6. prosinca u 12:00 sati.

Ulaznice za gostujuće navijače za tribinu Jug prodaju se preko HNK Hajduk po cijeni od 5 eura.  Ulaz na stadion otvara se u 13:00 sati.
Ključne riječi
Hajduk Navijači Ulaznice Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-24/PXL_240825_137212302.jpg
Premium sadržaj
Kako bi se mogla rasplesti situacija

Nije važno je li u pravu Livaja ili Garcia, Hajduk opet radi protiv sebe! Ova izjava ne djeluje mudro

Ako Garcia želi nametnuti svoj autoritet i pokazati da na isti način tretira Livaju i ostatak momčadi, onda će, htio ne htio, imati problem. Jer, Livajin autoritet i dalje je snažan u klubu, ne samo u momčadi. Uostalom, Garcia ima mandat, odnosno institucionalne poluge da Livaju ''spusti na zemlju'', a zapravo bi to značilo da razvodni njegov mit zbog kojeg bi Livaja imao slabiji status i kod suigrača, a posljedično i kod protivnika, odnosno opće nogometne javnosti

Učitaj još

Kupnja