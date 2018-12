Sukno: Nadam se da ću u 2019., ako Bog da, ponovo zaigrati

Ove godine nije bio u konkurenciji, jer zbog problema sa srcem nije ni igrao, ali Sandro Sukno (28) nije zaobišao svečanost dodjele trofeja najboljem hrvatskom vaterpolistu koja je održana u njegovu Dubrovniku. U Noći hrvatskog vaterpola sjedio je za stolom s ostalim hrvatskim reprezentativcima, a Veselin Đuho je, proglašavajući u ime Večernjakova žirija pobjednike i obrazlažući izbor, toplo pozdravio najboljeg svjetskog igrača uzviknuvši: – Sandro, kralju!

Bušlje i Lončar zasluženo prvi

Stoga smo Sukna na početku razgovora za Večernji list pitali kako komentira izbor svojih nasljednika (Sandro je bio najbolji 2017, ali i prije toga 2014. i 2015. godine).

– Bila je lijepa večer, uvijek je lijepo malo se vratiti u prošlost, rekapitulirati godinu koja je za nama, pogotovu stoga što je hrvatski vaterpolo navikao da bude uspješan. A što se tiče nagrade, mislim da su i Andro Bušlje i Luka Lončar imali izvrsnu sezonu. Možda je Andro rezultatski i bolje prošao, jer je njegov Olympiakos osvojio Ligu prvaka, ali tako je žiri odlučio i mislim da nije nepošteno. Po treći put u Večernjakovu izboru imamo dva pobjednika, zar ne? Zaslužili su to.

Kako se vi osjećate, je li s vašim srcem sada sve u redu?

– Zadovoljan sam, nemam nikakvih problema. Polako pojačavam intenzitet treninga i nadam se da ću nakon Nove godine i zaigrati. No, ne žurimo. Najbitnije mi je da kad se vratim, budem siguran da je to napokon to. To je nama svima primarni cilj.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Bilo je riječi da ćete zaigrati za Jug već na završnom turniru Hrvatskoga kupa koji se ovaj vikend održavao u Dubrovniku?

– Ma, to su bila samo nagađanja, nismo ozbiljno raspravljali o tome.

A kad očekujete da bi se taj od svih dugo očekivani povratak u bazen mogao dogoditi?

– Kažem, nećemo se žuriti. No, u siječnju ćemo svakako napraviti korak dalje. I s treninzima, ali i sa svime ostalim. Napravit ću možda i neke kontrolne preglede tako da budem siguran da se mogu vratiti.

Iza mene je jako teška godina

Kad vam je u cijeloj ovoj situaciji bilo najteže: možda kad vam je iz Pro Recca javljeno da nešto nije u redu s vašim srcem (13. listopada 2017.) ili kad ste baš bili podvrgnuti samoj operaciji (sredinom ožujka u Clevelandu)?

– Pa, ovo prvo je bio više psihički, a ovo drugo više fizički problem. Nije lako proći kroz sve to, iza mene je zasigurno jedna teška godina. Nadam se da će se u novoj godini sve to popraviti, da će biti prvenstveno zdravlja, a onda će i sve ostalo biti lakše.

Pretpostavljamo da vam je tu bila važna podrška obitelji – supruge, kćeri, roditelja i brata – ali i Hrvatski vaterpolski savez je stao uz vas i pomogao vam koliko je mogao...

– Svakako da mi je podrška obitelji, mojih najbližih, puno pomagala i puno mi je značila. I oni su svi prolazili kroz to, imao sam se na koga osloniti, tako da sam imao jednu stabilnost. Da, i Savez je uskočio kad je trebalo. Nadam se da je najgore razdoblje iza mene, da će u novoj godini sve krenuti po dobrome, da ću imati zdravlja i, ako Bog da, zaigrati.

Kako na sve to gleda vaš otac Goran? I on je sam bio veliki vaterpolist (olimpijski i svjetski prvak)...

– Ma, ne razglabamo puno o tome. On je meni ostavio da sam odlučim. Imam 28 godina i normalno je da sam donosim sve odluke.

Je li vas u cijeloj ovoj situaciji netko posebno ugodno iznenadio, a možda netko neugodno, recimo vaš bivši klub Pro Recco koji vam nije dao da budete na bolovanju nego vas je odmah otpustio?

– Ma, to je iza mene, život ide dalje. Ide Recco dalje, idem i ja.

Hoćete li još ići u SAD na nekakve preglede?

– Mislim da neće biti potrebno.

Kraj je godine, što biste sebi i drugima poželjeli u Novoj 2019. godini, iako pretpostavljamo?

– Kad čovjek naiđe na ovakve probleme sa zdravljem, tek tada shvati što je najbitnije u životu. To je neki prvi korak, da bude zdrav, a tek potom može razmišljati o drugim stvarima. Tako da u Novoj godini želim svima da budu prvenstveno zdravi. Ako to imate, onda ste sposobni i moćni za obavljanje onoga čime se bavite. Dakle, najbitnije je zdravlje, ako ste zdravi, onda će vam i sve ostalo biti lakše, onda možete biti zadovoljni i sretni.

Pa, Sandro, oporavi se do kraja i vrati se što prije u bazen. To svi čekamo, cijeli vaterpolski svijet.