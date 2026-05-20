Zvijezda Barcelone potvrdila da propušta Svjetsko prvenstvo

Veznjak španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Fermin Lopez potvrdio je kako će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja zbog loma kosti u desnom stopalu koju je zadobio prošlog vikenda u 3-1 pobjedi protiv Betisa.

Lopez je ove sezone postigao 13 golova uz 17 asistencija u svim natjecanjima te bi zasigurno bio na popisu izbornika Luisa de la Fuentea koji će biti objavljen u ponedjeljak.

"Operacija je prošla dobro i već se veselim povratku na teren još jači, kako fizički tako i psihički. Život i nogomet mogu biti okrutni, ali morate to prihvatiti jer sve je dio putovanja. Sada je vrijeme za navijanje za reprezentaciju iz udobnosti doma", poručio je Lopez.