Nogomet ima VAR, a mi ćemo dobiti VMS i bit će u primjeni već od SP-a

Kad je Mladen Rak 1993., sa samo 26 godina, zaključio vratarsku karijeru, nije dugo ostao izvan vaterpola. Već sljedeće godine pojavio se u ulozi suca i tako je ostalo sve do danas.

No rastli su njegovi značaj i ugled, i to i u međunarodnim okvirima. Već 1997. dospio je na A listu hrvatskih sudaca, a od 2004. je sudac s međunarodnom licencom.

Često putuje, upravo se ovih dana vratio iz Bangladeša. Koji je bio povod i kakve su mu impresije, bilo je prvo naše pitanje.

- Bio sam ondje kao predavač na seminaru za suce u Dhaki, u okviru Finina razvojnog programa. Seminar je trajao pet dana i za mene je boravak u toj zemlji bio jedno novo, neprocjenjivo iskustvo koje je teško opisati. Kulturološke razlike, način života, a izvan svega toplina ljudi nešto je što ću teško zaboraviti - kaže Rak koji je posebno ponosan na činjenicu da je sudio na OI u Pekingu 2008.

No to nije sve čime se može pohvaliti, odnedavno je glavni Finin videooperativac u primjeni nove tehnologije koja će pomoći sucima. U nogometu se to zove VAR, u vaterpolu će biti VMS (Video Monitoring System).

- Ta je tehnologija testirana na nekim Fininim turnirima i pokazala se kao veliki korak naprijed. Sve je još u fazi testiranja, suci su to gledali tek nakon utakmica, ali već od SP-a u Koreji sljedeće godine očekuje se njezina puna primjena.

Najboljim u 2018. smatrate mladog Fatovića?

- Iza njega je fantastična sezona. S klubom je osvojio tri naslova dok se s reprezentacijom okitio zlatnom medaljom s prvog izdanja Europakupa i broncom s EP-a u Barceloni. Osim toga, bio je najbolji strijelac Europakupa i najbolji igrač završnog turnira Regionalne lige. A tek su mu 22...

Visoko cijenite i Pavića?

- Legenda. Bez obzira na godine (36 - op. a.) još je uvijek jedan od najboljih vratara na svijetu. Najviše zahvaljujući njegovim obranama, Olympiakos je nakon 16 godina osvojio naslov europskog prvaka. A on je zasluženo proglašen najboljim igračem završnog turnira.

Što krasi Garciju?

- Kao i Pavić, što stariji to bolji (Garcia ima 34 godine - op. a.). Vrhunski sportaš koji širi pozitivnu energiju i koji, kako je njegov klupski trener Vjekoslav Kobešćak jednom rekao, od momčadi stvara obitelj.

I Obradović je visoko?

- Uz Pavića, on je bio taj “faktor X” koji je Olympiakosu donio naslov najboljeg kluba Europe. Svestran, nepredvidljiv, lucidan... Igrač koji je tu kad vam najviše treba. Jedan i jedinstven. Medo!

Lončar?

- I dalje je jedan od najboljih sidraša na svijetu. Velik je njegov doprinos uspjesima Juga i hrvatske reprezentacije.

Miloš pa onda Vukičević?

- Miloš je najugodnije iznenađenje protekle godine. Momak koji se nakon studija u SAD-u povratkom u Mladost vratio i vrhunskom vaterpolu. Vukičević ima top u ruci. Bio je strijelac nekoliko ključnih pogodaka za broncu.

Bušlju ste zaboravili?

- Nisam, ali da ne bi bilo previše Dubrovčana.

Rakov izbor:

1. Loren Fatović (Jug CO) 7

2. Josip Pavić (Olympiakos) 6

3. Xavier Garcia (Jug CO) 5

4. Paulo Obradović (Olympiakos) 4

5. Luka Lončar (Jug CO) 3

6. Lovre Miloš (Mladost) 2

7. Ante Vukičević (Marseille) 1

