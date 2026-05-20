JEDNO PITANJE OSTAJE U ZRAKU

Zlatko Dalić sprema povijesni presedan. Otkrivamo što planira s Mateom Kovačićem

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Tomislav Dasović
20.05.2026.
u 06:00

Mateo je u cijelom kvalifikacijskom ciklusu za SP 2026. participirao samo sa 69 minuta u utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu. Dalić će ga isprobati u jakoj utakmici protiv Belgije

Najveći upitnik Dalićevog popisa za Svjetsko prvenstvo ispao je – Mateo Kovačić. Evo i obrazloženja: Mateo u cijeloj ovoj sezoni (do sinoćnje utakmice protiv Bournemoutha) samo sedam klupskih nastupa: četiri u Premier ligi, dva u FA kupu i jedan u Ligi prvaka provevši na travnjaku ukupno samo 155 minuta. Razlog ovakvoj skromnoj minutaži na žalost su dvije operacija: u lipnju 2025. godine izveden mu je zahvat na Ahilovoj tetivi, zbog čega je propustio Svjetsko klupsko prvenstvo i pauzirao oko tri mjeseca, a sredinom studenoga 2025. godine u Londonu je podvrgnut novom operativnom zahvatu kojim su mu uklonjeni kalcifikati u predjelu pete. Nakon te operacije oporavak je trajao pet mjeseci, pa je Mateo ponovno zaigrao tek 12. travnja ove godine. Minutaža je to s kojom bi rijetko koji nogometaš uopće bio i na širem popisu za Svjetsko prvenstvo, a kamoli u kombinacijama za sudar s Engleskom – osim ako se ne zove Mateo Kovačić i ima 111 nastupa za Hrvatsku i dvije svjetske medalje.

E sad, hoće li Dalić doista ući u rizik da igrača koji gotovo godinu dana ne igra ozbiljan nogomet, uza sve njegove kvalitete, stavi u momčad protiv Engleza – to je pitanje koje će visiti u zraku sljedećih mjesec dana. Ima tu argumenata i za, i protiv Mateovog uvrštavanja u tu momčad: otežavajuća okolnost svakako je ta skromna minutaža i nedostatak ozbiljnog kontinuiteta nastupa, dok je plus njegovo iskustvo, utjecaj na igru reprezentacije, pa i način igre kojega izbornik sprema za premijeru na Svjetskom prvenstvu.

Naime, kako je izbornik najavio, čini se da se sprema povijesni presedan; da Hrvatska prvi put u Dalićevoj eri na velikom natjecanju zaigra s trojicom (odnosno petoricom) igrača u zadnjoj liniji, najmanje s pet veznih igrača i najvjerojatnije samo s jednim isturenim igračem. Dakle, sustav 3-5-2 ili čak 3-6-1, onaj čija je prva namjena – ne primiti pogodak. U takvom veznom redu – trkački moćnom i kombinatornom – Kovačić bi mogao biti važan kotačić, pod uvjetom da bez teškoća odradi svoju minutažu u prijateljskim utakmicama protiv Belgije i Slovenije.

Ali, da njih nema i da Dalić sutra igra protiv Engleske, Mateo vjerojatno ne bi bio njegov odabir. Podsjetimo: Kovačić je u kvalifikacijskom ciklusu za SP 2026. participirao samo sa 69 minuta u utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu, a posljednju ozbiljnu utakmicu za reprezentaciju odigrao je sad već davnog 23. ožujka 2025. godine protiv Francuske u Parizu.

Kako bi onda mogao izgledati sastav Hrvatske protiv Engleske? Vratar Livaković nije dvojben, kao bi bočni igrači Stanišić i Perišić; trojica stopera trebali bi biti Šutalo, Vušković i Gvardiol – ako bude spreman, a ako ne bude, onda Ćaleta-Car; u veznom redu Modrić, P. Sučić, Baturina i Mario Pašalić i u špici Kramarić i Musa. Opcija je i da u vezni red uđe još jedan igrač, npr. defenzivniji Moro ili ofenzivniji Vlašić, pa da u tom slučaju jedini napadač bude Kramarić. Uglavnom, utakmica protiv Belgija u Rijeci trebala bi poslužiti kao generalka za Englesku i u njoj bi se mogla iskristalizirati momčad za Dallas.

Na kraju, još malo o Mateu Kovačiću, legendi hrvatskog nogometa na nekoliko razina. Jedna je i ova: Mateo Kovačić protekle je nedjelje osvojio već 23. trofej u svojoj bogatoj karijeri - FA kup s Manchester Cityjem. Primajući svoju medalju, u svečanoj loži Wembleyja susreo je svog trenera iz Chelseaja Thomasa Tuchela, danas engleskog izbornika, pa su kamere zabilježile njihov doista emotivan trenutak: dugi, čvrsti zagrljaj kao znak ogromnog međusobnog respekta i prijateljstva. Mateo je s Tuchelom na klupi postao europski prvak, u Cheleaju je osvojio ukupno četiri trofeja, kao i u Dinamu, devet ih ima u Real Madridu i šest u Manchester Cityju, ukupno čak 23. S hrvatskom reprezentacijom ima srebro i broncu sa Svjetskog prvenstva, te srebro iz Lige nacija. Do prvog dijela 2025. godine bio je nezamjenjiiv i nedodirljiv član Dalićevih prvih 11...
