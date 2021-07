Šuker o snimci na kojoj Mamić traži njegovu smjenu: Izlazit će dosta prljavog rublja

Davor Šuker, još uvijek aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza komentirao je snimke koje su isplivale u javnost i na kojima bjegunac Zdravko Mamić traži njegovu smjenu.

- Ne bih, ne želim se spuštati na taj nivo. Ponavljam, dosta će prljavog rublja izlaziti, to je nogomet. Mogu reći da u jednom trenutku kao predsjednik nisam imao svoje igrače, nisam postavljao trenerima uvjete i na to sam ponosan. Možda baš zbog toga i nekom smetam, ali ono što želim reći je da - možda netko tko ima ulogu u Savezu ili je član Izvršnog odbora, ima svoj klub sigurno ima nekih svojih interesa, normalno. To je oko drugog mjeseca počelo, to se događa jako dugo, ali ono s čim sam završio i nisam htio doći na Izvršni odbor kad sam vidio u novinama da će Bruno Marić biti taj, za mene je moja administrativna uloga završena. Gledat ću samo one pozitivne stvari, ponosne od igrača i izbornika, a ono što mi je najvažnije da su igrači uvijek imali i oni su ti koji su promotori, koji donose - i u moje vrijeme, dajte mi više vremena pa ćemo u devetom mjesecu - rekao je Šuker za Novu TV.

Šuker je želio naglasiti još nešto:

- Mogu biti ponosan jer imam puno iskustva, a na ove stvari - mislim da će toga još puno puno izlaziti, jer znate da sam osobno 'gospodinu' pomogao kod javnog bilježnika s uplatama. To ima i dokumentirano, plaćam dug Republici Hrvatskoj 35 tisuća eura svaki mjesec. Njegov odnos prema dugu sam govori o njemu, ponavljam, jedva čekam petak i da budem slobodan, osmijeh vam govori. Da vratim i auto, da izađem iz ureda i da odem na more, Kornate i Žakanj. Sigurno ima dosta ponuda. Mogu pomoći HNS-u i nogometu u cjelini, a to je kroz moje članstvo u Izvršnom odboru Uefe, tu sam još dvije godine. I što mogu reći - vidimo se na stadionu Lužnjiki protiv Rusije 1. rujna.

Na kraju je zaključio:

- Na Skupštini ću reći što mislim, gospodin Kustić, sam sam ga ja predložio iz ličke županije u IO, jedan slijed događaja. I želim mu svu sreću ovog svijeta, ali šta sam ja drugo nego navijač hrvatske reprezentacije i vidimo se na stadionu, idemo pobijediti Rusiju. Ne zamjeram nikome, mislim da sam svoj čovjek i ono što je najvažnije - da kroz Uefu i Fifu mogu pomoći dosta, a ovo neka se ljudi nađu. Mislim da u nogometnom krugu ljudi znaju što se događa. Ponavljam, čista obraza izlazim i to je najvažnije.

