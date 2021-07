Mamićeva supruga u njegovo ime uplatila 44,5 milijuna kuna

On je najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa, no zato će barem državni proračun od njega imati financijske koristi. Tako bi se u kratkim crtama mogao opisati najnoviji razvoj situacije oko Zdravka Mamića, pravomoćno osuđenog na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. A zbog izvlačenja tog novca Zdravko Mamić je po pravomoćnoj presudi državi morao vratiti 52 milijuna kuna. Što je i učinio. Odnosno učinila je njegova supruga s kojom je 28. lipnja tužiteljstvo sklopilo Sporazum o namirenju.

Kako je Mamiću tijekom tog postupka bila određena jamčevina od 7,5 milijuna kuna, koja mu nije vraćena po okončanju postupka, jer je u međuvremenu pobjegao u BiH, taj je novac stajao na pologu suda. Što je značilo da je državi morao platiti još dodatnih 44,5 milijuna kuna. A taj je novac u državni proračun, 21. srpnja uplatila njegova supruga Marina Mamić.

Mamiću je inače tijekom tog postupka bila blokirana imovina vrijedna oko 25 milijuna kuna. Imovina mu je bila blokirana odmah nakon što je uhićen zbog sumnji da je izvlačio novac iz Dinama, kako bi se država unaprijed osigurala. Sada će mu te nekretnine biti deblokirane, a kako se neslužbeno doznaje, Marina Mamić je do 44,5 milijuna kuna došla podizanjem hipotekarnog kredita u banci.

S obzirom na to da je Mamić najavio podizanje ustavne tužbe postavilo se pitanje i što će se s uplaćenih 52 milijuna kuna dogoditi u slučaju da Ustavni sud presudu ukine i naloži novo suđenje. No i ta je stvar, kako se neslužbeno doznaje riješena potpisivanjem izjave da će se spomenuti novac zadržati kao svojevrsno osiguranje do okončanja i tog eventualnog novog postupka.

Mamić je inače cijelo vrijeme najavljivao da će novac koji je po presudi morao vratiti i uplatiti u državni proračun, malo je tko vjerovao da će to učiniti. Država je na ovaj način uštedjela godine i godine vođenja ovršnih postupaka, jer je praksa do sada pokazala da se novac po pravomoćnim presudama teško oduzima. Ovako je barem jedan dio priče oko Dinama i Mamića, onaj financijski, okončan. Što se pak tiče izdržavanja kazne. on je u BiH, kaznu želi tamo izdržavati, BiH ga je već jednom odbila izručiti, a hoće li to odbiti ponovo tek se treba vidjeti.

Inače zbog izvlačenja novca iz Dinama osuđeni su i njegov brat Zoran te Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar. iako su sva četvorica odavno trebala biti na izdržavanju kazne, iza rešetaka je trenutačno samo Pernar. Braća Mamić su spas od hrvatskog pravosuđa potražila u BiH, a Vrbanović je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih razloga.

Braću Mamić čeka još i suđenje za aferu Dinamo 2 u kojem je optužnica podignuta, a obojica su i pod istragom zbog podmićivanja sudaca Županijskog suda u Osijeku. u tom im je predmetu određen istražni zatvor, što je podloga da se zatraži njihovo izručenje barem za taj predmet. Što se tiče afere Dinamo 2, braći Mamić će se suditi u odsutnosti u Osijeku i to nakon što je odbijen zahtjev njihovih obrana da se predmet izmjesti na zagrebački sud.

