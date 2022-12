Strani mediji o okršaju Argentine i Francuske: 'Hvala vam za možda i najbolje finale ikad'

Argentinska nogometna reprezentacija novi je prvak svijeta. Gaučosi predvođeni Leom Messijem osvojili su prvi naslov još od 1986., a bolji su bili od Francuske, koja je naslov osvojila u Rusiji 2018. Obje ekipe su na putu do zlata morale poraziti Hrvatsku, koja se kući danas vratila s broncom.

- Jedan od najdramatičnijih velikih sportskih događaja u povijesti - napisao je NBC News.

- Messi je pokupio trofej koji mu je izmicao cijelu karijeru, što je vjerojatno bila njegova posljednja prilika da to učini. Ostavio je sve na terenu i stavio momčad na leđa kako bi donio prvu titulu u zemlji od 1986. - objavio je Fox News.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy and teammates after winning the World Cup REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

- Hvala vam za možda i najbolje finale ikad - piše The Guardian.

'Nogomet dobio boga, ime mu je Messi', naslov je na srpskom portalu Blic

- I kad smo mislili da je sve gotovo, nije bilo. I kad smo mislili da će Messi ipak pasti – dogodilo se čudo. Imat ćemo puno toga za ispričati potomcima o ovom finalu, a samo 88.966 sretnika uživo je gledalo kako planet dobiva nogometnog boga - napisali su.

'Najluđe finale ikad pripalo gaučosima', objavio je Alo.rs.