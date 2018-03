Stojko traži izbornika profesionalca, evo tko su glavni kandidati!

Nakon što je jedan dobar trenerski zanatlija posrnuo pod teretom pritiska sudbinskih utakmica za hrvatsku košarku, radno mjesto stratega muške reprezentacije opet je otvoreno i čovjek za kojeg se HKS-ovi čelnici odluče bit će peti izbornik u pet godina.

Tko će uzeti vrući krumpir?

No, tko će doći nakon Repeše (2014.), Perasovića (2015.), Petrovića (2016. i 2017.) i Ivice Skelina (2017.)? To još ne znamo, ali znamo koga čelnici HKS-a preferiraju. Predsjednik Saveza Stojko Vranković volio bi da to bude Perasović, a Rađa preferira Trinchierija i obojica se čine dobrim rješenjem. Perasović zbog igračke karizme i trenerske kvalitete, ali i činjenice da bi sigurno bio jako motiviran jer ono što mu se dogodilo na Eurobasketu 2015. (ispadanje u osmini finala od Češke) nikako nije njegova prava slika. Osim zbog svoje trenerske avangarde, Trinchieri bi bio pogodan i zbog činjenice da bi kao stranac bio pošteđen refleksija loših međuljudskih odnosa kakvih je u hrvatskoj košarci napretek. Doduše, imao bi taj isti Trinchieri i jaku opoziciju jer bi bio prvi stranac izbornik pa bi kao takav zacijelo osjetio svu snagu hrvatskog jala.

No, ne čini nam se realnim da će ijedan od spomenute dvojice postati hrvatski izbornik, pogotovo ne u situaciji kada u kvalifikacijama imamo 1:3 pa ni jedan Gregg Popovich ne može jamčiti da će Hrvatska otići na SP. Zapravo, u aktualnom trenutku njihovih karijera ni jednom od njih dvojice takav angažman ne bi odgovarao. Jer, obojica su ove sezone u svojim euroligaškim klubovima dobili otkaze (Peras u Efesu, Trinko u Bambergu) pa bi mogući krah s Hrvatskom bio značajan udar na njihovu tržišnu cijenu. A obojica će biti u prvom redu kada euroligaši na ljeto krenu s kadrovskim promjenama. Uostalom, Perasović je prije mjesec dana bio na korak do Barcelonine klupe, na koju je ipak sjeo Svetislav Pešić.

Razgovori s kandidatima

Dakle, Vranković i Rađa, i njihovi najbliži suradnici, moraju se dobro okrenuti oko sebe i još jednom vidjeti koji su to hrvatski treneri slobodni jer Stojko je ionako kazao da je jedna od velikih pogrešaka bilo upravo to što je izbornik bio i klupski trener.

- Aco i Skelin radili su to volonterski, a ako mislimo ozbiljno raditi, potreban nam je profesionalac. U ponedjeljak imamo sjednicu Stručnog savjeta na kojoj bismo trebali odlučiti s kojim ćemo sve kandidatima razgovarati.

A slobodni hrvatski treneri su Jasmin Repeša, Dražen Anzulović, Damir Mulaomerović i Danijel Jusup, a o profesionalnom angažmanu sigurno bi se dalo razgovarati i sa zaposlenima Antom Nazorom (Cibona) i dvojcem Slaven Rimac (Cedevita) - Jurica Golemac (Sixt Primorska).