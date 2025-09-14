Što se događa u Hajduku? Nisu napravili ništa! Jedan igrač bio je nevidljiv, drugi nemoćan...

"Kaj im delamo...", pjevali su domaći navijači dok se Varaždin u prvom poluvremenu poigravao s Hajdukom. Bio je to taktički trijumf Nikole Šafarića nad Gonzalom Garcijom u pobjedi Varaždina 2:0. Splitska je momčad u samo tri minute primila dva pogotka. U petoj je poentirao Aleksa Latković, a samo tri minute kasnije, Ivici Ivušiću lopta je kroz noge prošla u mrežu. Hajdukova igra bila je spora, neinventivna i predvidiva. A Varaždinci rastrčani, brzi i ubojiti. U završnici susreta domaći su navijači opet zapjevali: "Dajte Hajduk da se igramo...". Upravo tako, Varaždin se jučer poigrao sa svojim suparnikom. Hajduk je bio neuvjerljiv, gotovo cijelu utakmicu bez prave izgrađene akcije.

Iznenadio je Garcia taktičkom idejom u igri, s Nikom Sigurom na poziciji zadnjeg veznog, nevidljivim Darijom Melnjakom, nemoćnim španjolskim krilom Almenom... Ako postoje neki egzaktni pokazatelji, onda oni sugeriraju da Hajduk u ovom trenutku puno ovisi o Adrionu Pajazitiju. Jučer je ušao u nastavku, no samo je uspio, rekli bismo, donekle stabilizirati igru svoje momčadi. Iako, dosta je griješio i ulazio u riskantne situacije. Bio je to jedan od zadnjih Garcijinih aduta da pokuša promijeniti stvari, no nije uspio.

- Krenuli smo napadački, ali onda su se dogodila dva trenutka u kojima smo bili neusredotočeni i Varaždin nas je kaznio. Dobro smo krenuli u utakmicu, dolazili smo pred vrata, ali nismo bili organizirani. Oni su to iskoristili, nakon toga je bilo teško. Nismo uspjeli zabiti. Navijači uvijek očekuju pobjedu, a ova momčad je to pokušala - počeo je Garcia.

Puno je stvari počelo jako loše za vas odmah na početku. Koja je vaša taktička pogreška u tom smislu?

- Nije bilo puno loših stvari, samo dvije. Nismo bilo dobro organizirani kada smo imali loptu i ostavljali smo dosta prostora protivniku. No, to ima veze s koncentracijom, razumijevanjem igre, a to nije lako. Takve stvari gradite godinama. To su male pogreške koje utječu na to da izgubite utakmicu. Napravili smo pogreške, no dvije-tri stvari nismo radili dobro i to je utjecalo na ishod. Uzimali smo sve više rizika i ulazili u pogreške, to se događa. Da, ali mislim da smo u prvom poluvremenu bili podjednaki. Na lopti smo bili OK, ali nismo igrali disciplinirano. Htjeli smo nešto napraviti, ali nismo doveli igrače u pozicije. Dobra smo momčad. U prvom poluvremenu su imali tri situacije, u dvije su nas kaznili. Izgubili smo, ali ne mogu reći da je to bila katastrofa.

Hajduk bez Pajazitija nije ista momčad?

- Moguće. Pajaziti ima određene karakteristike. Mislim da je Sigur bio dobar, Pajaziti je bio važan u ovom dijelu sezone, ali igra previše. Trebam dati minute nekim drugim igračima. Pajaziti i Sigur imaju drugačije karakteristike. One stvari koje Pajaziti radi dobro, danas smo radili dobro. U onima u kojima je slabiji, ovaj put smo radili slabo.

Koliko će ovaj poraz utjecati na utakmicu s Dinamom i je li ona odlučujuća?

- Nije odlučujuća, sto posto. U drugačijem smo trenutku od Dinama. Mislim da igrači ne misle da smo odigrali loše, misle da su nas dvije pogreške koštale i da nas nisu ubili. To se događa. Igrači nisu indisponirani. Bitno je uzeti u obzir kako smo izgubili. Igrači dobro rade, igraju u velikom klubu. Pritisak je stoga velik, ali to je cijena koju trebaju platiti - zaključio je Garcia.

Trener Varaždina Nikola Šafarić bio je zadovoljan nakon izvedbe svoje momčadi.

- Najbolji ulazak u utakmicu od kada sam trener, pogotovo protiv takve ekipe kakva je Hajduk. Trebalo im je dosta vremena da se poslože, nakon toga su pritiskali, ali ništa previše. Malo sam se i uplašio tog ranog vodstva, ali na kraju je bilo dobro. Hajduk igra jako dobro ove godine, zbog toga me veseli ova dosta zrelo odrađena pobjeda. Njihove ubačaje posebno smo naglasili. Stalno se bavimo tim sitnicama, liga je jako izjednačena i pobjeđuju momčadi koje su taj dan mirnije.

Sigur na zadnjem veznom, koliko vas je iznenadila ta taktička varijanta?

- To je samo drugo ime, nije to taktička varijanta. Dizali su se s veznim u zadnju liniju, a Šego je ulazio u sredinu, to je bila taktička varijanta. To nas je malo bunilo, ali smo se posložili na poluvremenu.

Iako je još prerano za ultimativne ocjene, koliko može ova momčad Varaždina?

- Ta Europa je došla nama jako brzo, klub jako brzo raste i to je ponekad teško pratiti. Nama prave utakmice tek dolaze, puno je lakše igrati protiv jačih momčadi. Ako ćemo pobjeđivati protivnike koji nam dolaze, onda možemo pričati o nama kao o ozbiljnoj momčadi. Ne želim davati previše prognoza, gledam samo utakmicu ispred nas - zaključio je Šafarić.

O lošoj izvedbi svoje momčadi pričao je i Hajdukov branič Dario Melnjak.

- Taj ulazak u utakmicu nas je slomio. Poslije smo kombinirali, pokušavali zabiti, ali nismo u završnici uspjeli.