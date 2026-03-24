Što se događa? FIFA otkazuje rezervirane hotelske sobe u SAD-u i Meksiku!

FIFA je otkazala rezervacije za tisuće hotelskih soba koje su bile rezervirane za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Philadelphiji, ali nije navela zašto. Krovna svjetska nogometna organizacija već je ranije rezervirala 10.000 soba! Ed Grose, predsjednik Udruge hotela Philadelphije, rekao je da je većina otkazivanja bila u četiri hotela u City Centeru. FIFA-ino otkazivanje pogađa i druge američke gradove domaćine. Grose je rekao da nije jasno kako će otkazivanja utjecati na cijene hotela, ali je ohrabrio navijače koji traže sobe da ne čekaju s rezervacijom.

- Iako nismo bili uzbuđeni zbog toga, nije ni kraj svijeta. Ovo su sobe koje će se vratiti na tržište i prodavati navijačima koji žele doći u Philadelphiju - rekao je Grose.

Također je rekao da će se u Philadelphiji održati dvije konvencije otprilike u isto vrijeme kada i planirana utakmica Svjetskog prvenstva te vjeruje da popunjavanje soba neće biti teško. Vijest u Philadelphiji uslijedila je nakon objave da je FIFA otkazala 40 posto svojih hotelskih soba u Mexico Cityju, prema El Financieru. Mediji su citirali Alberta Albarrána Leyvu, glavnog direktora Udruženja hotela Mexico Cityja. Albarrán Leyva je za rekao da je otkazano 800 od 2000 soba koje je FIFA rezervirala u tom gradu za Svjetsko prvenstvo.

Albarrán Leyva upozorio je da se otkazivanja ne tumače kao znak za uzbunu, sugerirajući da je FIFA jednostavno iz opreza rezervirala veliki broj soba u hotelima.

- FIFA je rezervirala 2000 soba prije nekoliko mjeseci kako bi spriječila nestašicu i osigurala svoje funkcioniranje. S vremenom je otkazala neke rezervacije jer je shvatila da ih više neće koristiti. Nema drugog razloga ili druge vrste konteksta - kazao je Leyva.

Prema FIFA-i, očekuje se da će ovogodišnji turnir, koji će se održati u gradovima SAD-a, Meksika i Kanade, posjetiti između 5 i 6,5 milijuna navijača.