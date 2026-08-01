Osijek krenuo pobjedom: Bessoneov debi iz snova, Gorica pala s dva brza gola

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa prvog kola HNL-a Osijek je na gradskom stadionu u Velikoj Gorici svladao domaću momčad sa 2-0 (2-0).

Osječani su poveli već u 7. minuti pogotkom Ivana Dolčeka, a njihovu prednost je udvostručio Nail Omerović u 14. minuti uspješno izvedenim kaznenim udarcem.

Utakmicu odigranu na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici sudio je Ivan Vukančić iz Benkovca.

U prvom subotnjem dvoboju Lokomotiva je u Puli svladala Istru 1961 sa 3-2 (2-1). Za domaću momčad je dvostruki strijelac bio danski napadač Emil Frederiksen (30, 58), a za Lokomotivu su golove postigli Grk Athanasios Triantafyllou (26), Crnogorac Dušan Vuković (42) i Ivan Katić (90).

Prvo kolo će biti zaključeno u nedjelju utakmicama Varaždina i Hajduka (18.30 sati) te Rijeke i Rudeša (21.00 sat).

Argentinski trener Federico Bessone nije mogao poželjeti bolji debi na klupi Osijeka i u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Njegova je momčad bila nadmoćna većim dijelom utakmice u Velikoj Gorici, težila je nadigravanju i postizanju pogodaka, a mogla je ostvariti i uvjerljiviju pobjedu od one do koje su Osječani stigli i to golovima postignutim u početnih 14 minuta.

Osijek je poveo iz prve ozbiljnije akcije koju je pokrenuo Luka Vrbančić, nastavio Portugalac Balelo, a efektnim udarcem sa desne strane kaznenog prostora lijevom nogom u suprotan kut završio Ivan Dolček u svom prvom povratničkom nastupu u HNL.

Pet minuta poslije 17-godišnji Jona Ježić je pobjegao u kaznenom prostoru Stefanu Periću koji ga je neoprezno povukao za dres i skrivio kazneni udarac. Precizan izvođač bio je Nail Omerović pa je od 14. minute gostujuća momčad već imala prednost od dva gola.

Od još nekoliko opasnih situacija pred golom Gorice valja istaknuti Omerovićev udarac u 35. minuti kad je pogodio vratnicu te Jurišićev udarac koji je vratar Davor Matijaš jedva uspio skrenuti u korner.

Jedinu pravu priliku za postizanje pogotka domaća momčad je imala u 36. minuti kad je Patrik Mijić izbjegao zaleđe, krenuo sam prema Osječkom vrataru Marku Malenici, ali je s ruba kaznenog prostora poslao loptu pokraj vratnice.

Osijek je nastavio nizati prilike i u drugom poluvremenu, ali je Davor Matijaš maestralnim obranama spriječio pravi potop Goričana.