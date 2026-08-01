Tri hrvatska predstavnika u akciji, evo kada i gdje gledati njihove europske dvoboje

Europska sezona za hrvatske klubove ulazi u novu fazu, a ovaj tjedan na rasporedu su novi izazovi za Dinamo, Hajduk i Rijeku. Sva tri predstavnika nastupaju u trećem pretkolu svojih natjecanja, a navijači će njihove utakmice moći pratiti putem nekoliko različitih kanala.

Dinamo je jedini hrvatski klub koji je još uvijek u borbi za ulazak u Ligu prvaka. Momčad s Maksimira u trećem pretkolu čeka dvoboj protiv litavskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi bivši trener Rijeke i Dinama Željko Sopić.

Prvi susret igra se u utorak od 20 sati na Maksimiru, dok je uzvrat u Litvi na rasporedu tjedan dana kasnije od 19 sati prema hrvatskom vremenu. Obje utakmice bit će dostupne gledateljima na kanalima MAXSporta.

Hajduk će svoj europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi protiv drugog litavskog predstavnika, Žalgirisa. Splićani će prvo gostovati u četvrtak od 19 sati, dok će odluka o prolasku pasti na Poljudu sedam dana kasnije. Uzvratni susret počet će u 21 sat.

Obje Hajdukove utakmice bit će dostupne putem Hajduk Digital TV-a, službene klupske platforme koja će prenositi europske dvoboje Bijelih.

Rijeka će, za razliku od Dinama i Hajduka, igrati protiv finskog protivnika. Aktualni osvajač Kupa Hrvatske na Rujevici dočekuje Ilves, a prvi susret zakazan je za četvrtak u 20:45. Uzvrat u Finskoj igrat će se tjedan dana kasnije od 18 sati.

Oba Rijekina ogleda protiv finskog predstavnika prenosit će RTL.