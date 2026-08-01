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EUROPSKI ISPITI

Tri hrvatska predstavnika u akciji, evo kada i gdje gledati njihove europske dvoboje

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 19:54
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Hrvatski klubovi nastavljaju svoju borbu za plasman u završne faze europskih natjecanja, a poznati su i termini te televizijski prijenosi svih utakmica

Europska sezona za hrvatske klubove ulazi u novu fazu, a ovaj tjedan na rasporedu su novi izazovi za Dinamo, Hajduk i Rijeku. Sva tri predstavnika nastupaju u trećem pretkolu svojih natjecanja, a navijači će njihove utakmice moći pratiti putem nekoliko različitih kanala.

Dinamo je jedini hrvatski klub koji je još uvijek u borbi za ulazak u Ligu prvaka. Momčad s Maksimira u trećem pretkolu čeka dvoboj protiv litavskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi bivši trener Rijeke i Dinama Željko Sopić.

Prvi susret igra se u utorak od 20 sati na Maksimiru, dok je uzvrat u Litvi na rasporedu tjedan dana kasnije od 19 sati prema hrvatskom vremenu. Obje utakmice bit će dostupne gledateljima na kanalima MAXSporta.

Hajduk će svoj europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi protiv drugog litavskog predstavnika, Žalgirisa. Splićani će prvo gostovati u četvrtak od 19 sati, dok će odluka o prolasku pasti na Poljudu sedam dana kasnije. Uzvratni susret počet će u 21 sat.

Obje Hajdukove utakmice bit će dostupne putem Hajduk Digital TV-a, službene klupske platforme koja će prenositi europske dvoboje Bijelih.

Rijeka će, za razliku od Dinama i Hajduka, igrati protiv finskog protivnika. Aktualni osvajač Kupa Hrvatske na Rujevici dočekuje Ilves, a prvi susret zakazan je za četvrtak u 20:45. Uzvrat u Finskoj igrat će se tjedan dana kasnije od 18 sati.

Oba Rijekina ogleda protiv finskog predstavnika prenosit će RTL.
Ključne riječi
Hajduk Rijeka Dinamo Konferencijska liga Europska liga Liga prvaka HNL nogomet

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