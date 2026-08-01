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NEMIRI U NOGOMETU

Uefa nikad žešće udarila po Infantinu: 'Nije ispunio nijedno obećanje, povjerenje je ozbiljno narušeno'

Aleksander Ceferin and Gianni Infantino file photo
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.08.2026.
u 15:15
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- Ne možemo nastaviti s tajnim planovima koji se pokušavaju progurati ubrzanim postupkom, a koje osmišljavaju anonimni pojedinci i čija je korist za nogomet u najmanju ruku upitna. Moramo utvrditi tko je odgovoran i te osobe pozvati na odgovornost. UEFA smatra da je cijeli slučaj ozbiljno narušio povjerenje u vrh svjetskog nogometa

Europska nogometna federacija Uefa je žestoko kritizirala predsjednika Fife Giannija Infantina nakon što je pod pritiskom povukao sporni projekt FIFA Forward Enterprise, kojim je planirao prodati manjinski udio u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim ulagačima.

- UEFA pozdravlja FIFA-inu odluku da povuče plan o prodaji udjela u svojim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo, privatnim ulagačima. Taj su prijedlog jednoglasno odbacili savezi članovi UEFA-e, kao i brojne druge federacije i konfederacije diljem svijeta - rekli su iz Uefe.

- Ne možemo nastaviti s tajnim planovima koji se pokušavaju progurati ubrzanim postupkom, a koje osmišljavaju anonimni pojedinci i čija je korist za nogomet u najmanju ruku upitna. Moramo utvrditi tko je odgovoran i te osobe pozvati na odgovornost. UEFA smatra da je cijeli slučaj ozbiljno narušio povjerenje u vrh svjetskog nogometa.

- Aktualno vodstvo FIFA-e nije izgubilo samo povjerenje UEFA-e nego i povjerenje brojnih drugih članova nogometne obitelji.

Uefa je također podsjetila na Infantinova obećanja iz 2016. godine, kada je postao predsjednik FIFA-e. Tada je najavljivao potpunu transparentnost te tvrdio da je novac FIFA-e namijenjen razvoju nogometa, a ne drugim interesima.

- Ta obećanja nisu ispunjena. Plan koji je pokušao progurati bio je sve samo ne transparentan. Uz pričuve veće od pet milijardi dolara nije bilo nikakve potrebe prodavati dio najvrjednijeg natjecanja u svjetskom nogometu - oštro su poručili iz Nyona. 
Ključne riječi
Gianni Infantino FIFA UEFA

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