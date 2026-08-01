Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP TOUR

Mili Poljičak izborio finale ATP Challengera u San Marinu

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 23:45
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski tenisač Mili Poljičak nastavlja s odličnim igrama na Challenger Touru. Splićanin je nakon prolaska kroz kvalifikacije izborio finale turnira u San Marinu, gdje će tražiti svoj drugi naslov ove sezone

Hrvatski 22-godišnji teniski reprezentativac Mili Poljičak (ATP - 352.) u subotu je izborio nastup u finalu ATP Challengera 125 na zemljanoj podlozi u San Marinu.

On je u subotnjem polufinalu pobijedio 30-godišnjeg Peruanca Juana Pabla Varillasa (ATP - 274.) sa 7-5, 6-4.

Splićanin se do finala probio iz kvalifikacija, što daje dodatnu težinu njegovom uspjehu. U nedjelju će mu suparnik biti pobjednik dvoboja između prvog i trećeg nositelja turnira, Argentinca Facunda Diaza Acoste (ATP - 107.) i Litavca Viliusa Gaubasa (ATP - 128.).

Bit će to Poljičkov četvrti finale na Challenger Touru, a drugo u ovoj godini, u kojoj je već bio pobjednik Split Opena, kad je uz podršku navijača na Firulama osvojio i pojedinačni i naslov u parovima.

Poljičak je već ulaskom u finale osigurao skok od gotovo 100 mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a osvajanjem novog trofeja bio napredovao oko 150 pozicija i došao do najboljeg renkinga u karijeri.   
Ključne riječi
ATP Challenger tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dino Prižmić novi waterdrop® globalni ambasador
Hidrirajte se

Dino Prižmić novi waterdrop® globalni ambasador

Prepoznat kao službeni partner Grand Slam Australian Opena i drugih renomiranih ATP turnira te vrhunskih tenisača, waterdrop® imenuje hrvatskog tenisača, Dinu Prižmića za novog globalnog ambasadora. Time se Prižmić priključuje teniskoj eliti, poput Alexandera Bublika, Andreya Rubleva, Mattea Arnaldia, Eline Svitoline i drugih u promicanju filozofije i vrijednosti brenda – piti više vode na jednostavniji i ukusniji način.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!