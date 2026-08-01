UEFA krenula na Infantina, prijeti mu glasovanje o nepovjerenju

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino suočio se s najvećim pritiskom otkako je preuzeo čelnu funkciju svjetske nogometne organizacije. Kako piše britanski The Telegraph, UEFA je spremna napraviti korak dalje i pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja šefu FIFA-e.

Europska nogometna federacija već je ranije poslala jasnu poruku da smatra kako se trenutačni način upravljanja ne može nastaviti. Iako je Infantino odustao od kontroverzne ideje o prodaji udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva, UEFA očito nije zadovoljna njegovim vodstvom te traži promjene na vrhu FIFA-e.

Prema informacijama The Telegrapha, Infantino je dobio svojevrsni ultimatum – ili će sam napustiti predsjedničku poziciju, ili bi se mogao suočiti s formalnim postupkom smjene. Pravna mogućnost za takav potez postoji u članku 25. FIFA-inog statuta, prema kojem se mora sazvati izvanredni kongres ako zahtjev podnese najmanje petina članica organizacije.

To znači da bi za pokretanje postupka bilo potrebno 43 od ukupno 211 nacionalnih saveza. UEFA, koja okuplja 55 članica, sama ima dovoljan broj glasova za iniciranje izvanrednog kongresa.

U slučaju održavanja takvog sastanka, odluka bi bila u rukama svih članica FIFA-e. Za smjenu predsjednika potrebna je većina važećih glasova, odnosno najmanje 106 glasova za opoziv.

Nezadovoljstvo dijela saveza prema Infantinu pojavilo se već tijekom rasprave o njegovu planu vezanom uz komercijalna prava Svjetskog prvenstva. Protiv tog prijedloga tada su se, prema pisanju medija, izjasnila 143 nacionalna saveza – među njima svih 55 članica UEFA-e, 47 saveza iz Azijske nogometne konfederacije te 41 iz CONCACAF-a.

Ipak, samo protivljenje toj ideji ne znači automatski i podršku smjeni predsjednika FIFA-e. No UEFA je, čini se, spremna nastaviti pritisak i tražiti promjene u vrhu svjetske nogometne organizacije.