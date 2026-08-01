Franjo Ivanović seli u Englesku? Dogovor pri kraju, poznati i financijski detalji

Franjo Ivanović uskoro bi mogao napraviti novi veliki korak u karijeri i preseliti u Englesku. Hrvatski napadač nalazi se pred transferom u Hull City, a prema informacijama portugalskog lista Record pregovori su u završnoj fazi te klubovi rade na posljednjim detaljima dogovora.

Iako ugovor još nije potpisan, dvije strane već su usuglasile osnovni model suradnje. Kako navodi portugalski Record, engleski klub dovest će Ivanovića na posudbu koja će uključivati obavezni otkup, dok se trenutačno definiraju uvjeti i kriteriji nakon kojih bi transfer postao trajni.

Benfica bi tako trebala ostvariti financijski vrlo povoljan posao jer bi od Ivanovićevog odlaska mogla zaraditi najmanje 25 milijuna eura. Lisabonski klub hrvatskog je napadača prošlog ljeta doveo iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, a sada bi mogao vratiti cjelokupnu investiciju.

Ivanović se u prvoj sezoni u Portugalu nije uspio potpuno nametnuti kao prvotimac. U dresu Benfice skupio je 42 nastupa u svim natjecanjima, ali je većinu vremena bio u sjeni grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa. Ukupno je zabio devet pogodaka i dodao dvije asistencije.

Zbog toga se ovog ljeta otvorila mogućnost njegova odlaska, a interes za 22-godišnjeg napadača pokazali su brojni klubovi. Među zainteresiranima su se ranije spominjali Betis, Galatasaray i Como, no čini se kako je upravo Hull City trenutačno najbliži realizaciji posla.

Ivanović iza sebe ima zanimljiv razvojni put. Rođen je u Austriji, gdje je napravio prve nogometne korake, a nakon toga nastupao je za mlađe kategorije njemačkog Augsburga. U ljeto 2023. stigao je u Rijeku, gdje je brzo postao jedan od najvažnijih igrača momčadi.

Za riječki klub odigrao je 51 utakmicu, postigao 16 pogodaka i upisao četiri asistencije, nakon čega ga je Rijeka prodala Union Saint-Gilloiseu za četiri milijuna eura. U Belgiji je potom bio jedan od ključnih igrača u povijesnom osvajanju naslova prvaka nakon gotovo devet desetljeća čekanja.

Potencijalni prelazak u Hull City značio bi i ponovni susret sa Sergejem Jakirovićem, koji je Ivanovića vodio tijekom razdoblja u Rijeci. Hrvatski reprezentativac dosad je za seniorsku momčad Hrvatske upisao devet nastupa i postigao dva pogotka.