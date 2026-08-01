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KOMENTATORSKI BISER

VIDEO 'Ne sad, prokleta ptičurino' - hit reakcija komentatora MAXSporta usred prijenosa

Pula : Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 22:33
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Komentator MAXSporta Ivan Ljubić imao je neplanirani trenutak tijekom prijenosa utakmice Istre 1961 i Lokomotive

Tijekom utakmice prvog kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Lokomotive gledatelji su osim nogometnih uzbuđenja mogli čuti i jednu simpatičnu anegdotu iz komentatorske kabine.

Komentator MAXSporta Ivan Ljubić usred prijenosa dobio je neočekivanu obavijest na mobitelu iz aplikacije za učenje jezika Duolingo, čiji je zaštitni znak zelena sova.

Poruka je stigla početkom drugog poluvremena, a Ljubić je reagirao spontano i u svom stilu, ne skrivajući iznenađenje.

"Ne sad, ne sad, prokleta ptičurino", uzviknuo je komentator, što je odmah privuklo pažnju gledatelja koji su pratili prijenos.

Snimka tog trenutka brzo se počela širiti društvenim mrežama, a mnogi su pohvalili opuštenu reakciju komentatora koji je pokazao da se i u profesionalnom prijenosu mogu dogoditi neplanirani i zabavni trenuci.

Inače, utakmica u Puli završila je pobjedom Lokomotive 3:2, a odlučujući pogodak za goste postignut je u samoj završnici susreta.
Ključne riječi
MAXSport HNL

Komentara 1

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rubinet
22:51 01.08.2026.

Taj novi val max sport komentatora uopće nije loš. Ljubić, Kecman, Pukšar, Cmrečnjak... duhoviti su, radini, pristojni....Još kad bi malo uglačali hrvatski jezik....

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