VIDEO 'Ne sad, prokleta ptičurino' - hit reakcija komentatora MAXSporta usred prijenosa

Tijekom utakmice prvog kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Lokomotive gledatelji su osim nogometnih uzbuđenja mogli čuti i jednu simpatičnu anegdotu iz komentatorske kabine.

Komentator MAXSporta Ivan Ljubić usred prijenosa dobio je neočekivanu obavijest na mobitelu iz aplikacije za učenje jezika Duolingo, čiji je zaštitni znak zelena sova.

Poruka je stigla početkom drugog poluvremena, a Ljubić je reagirao spontano i u svom stilu, ne skrivajući iznenađenje.

"Ne sad, ne sad, prokleta ptičurino", uzviknuo je komentator, što je odmah privuklo pažnju gledatelja koji su pratili prijenos.

Snimka tog trenutka brzo se počela širiti društvenim mrežama, a mnogi su pohvalili opuštenu reakciju komentatora koji je pokazao da se i u profesionalnom prijenosu mogu dogoditi neplanirani i zabavni trenuci.

Inače, utakmica u Puli završila je pobjedom Lokomotive 3:2, a odlučujući pogodak za goste postignut je u samoj završnici susreta.