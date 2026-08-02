Pegula izborila finale Washingtona i lov na novi naslov

Treća tenisačica svijeta, 32-godišnja Amerikanka Jessica Pegula, po drugi put u karijeri borit će se za naslov na WTA 500 turniru u Washingtonu, gdje je 2019. osvojila prvi od svojih 11 naslova na WTA Touru.
Ona je u subotnjem polufinalu pobijedila Ruskinju Dianu Šnajder (WTA - 18.) sa 7-5, 6-4.
Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj, a Pegula je i četvrti put bila bolja od deset godina mlađe ruske suparnice.
Za Pegulu je ovo četvrto finale u ovoj godini, a 23. u karijeri, u kojem će tražiti put prema trećem trofeju u 2026., odnosno 12. u karijeri.
Amerikanka u finalu čeka pobjednicu dvoboja između četverostruke Grand Slam pobjednice, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA - 13.) i 21-godišnje Filipnke Alexandre Eale (WTA - 28.).
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