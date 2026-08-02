Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA TOUR

Pegula izborila finale Washingtona i lov na novi naslov

Wimbledon
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 00:10
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Treća tenisačica svijeta Jessica Pegula plasirala se u finale WTA turnira u Washingtonu

Treća tenisačica svijeta, 32-godišnja Amerikanka Jessica Pegula, po drugi put u karijeri borit će se za naslov na WTA 500 turniru u Washingtonu, gdje je 2019. osvojila prvi od svojih 11 naslova na WTA Touru.  

Ona je u subotnjem polufinalu pobijedila Ruskinju Dianu Šnajder (WTA - 18.) sa 7-5, 6-4.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj, a Pegula je i četvrti put bila bolja od deset godina mlađe ruske suparnice.

Za Pegulu je ovo četvrto finale u ovoj godini, a 23. u karijeri, u kojem će tražiti put prema trećem trofeju u 2026., odnosno 12. u karijeri.

Amerikanka u finalu čeka pobjednicu dvoboja između četverostruke Grand Slam pobjednice, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA - 13.) i 21-godišnje Filipnke Alexandre Eale (WTA - 28.).
Ključne riječi
WTA tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dino Prižmić novi waterdrop® globalni ambasador
Hidrirajte se

Dino Prižmić novi waterdrop® globalni ambasador

Prepoznat kao službeni partner Grand Slam Australian Opena i drugih renomiranih ATP turnira te vrhunskih tenisača, waterdrop® imenuje hrvatskog tenisača, Dinu Prižmića za novog globalnog ambasadora. Time se Prižmić priključuje teniskoj eliti, poput Alexandera Bublika, Andreya Rubleva, Mattea Arnaldia, Eline Svitoline i drugih u promicanju filozofije i vrijednosti brenda – piti više vode na jednostavniji i ukusniji način.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!